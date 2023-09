Časi izdaje za The Teal Mask DLC v Pokemon Scarlet and Violet

Trenerji po vsem svetu nestrpno pričakujejo izid prvega DLC-ja Pokemon Scarlet and Violet, The Teal Mask. Predstavitev naj bi bila v sredo, 13. septembra, igralce zanimajo točno določeni časi izdaje v njihovi regiji.

Po potrjenih informacijah bo The Teal Mask DLC izšel ob naslednjih urah:

– 6 po pacifiškem času (12. september)

– 8 po srednjeevropskem času (12. september)

– 9 po vzhodnem času (12. september)

– 2 zjutraj po britanskem času (13. september)

– 3 zjutraj po srednjeevropskem času (13. september)

– 5:30 po indijskem času (13. september)

– 9 po japonskem času (13. september)

Ti časi se lahko spremenijo, vendar se pričakuje, da se bo igra začela ob navedenem času. Igralci morajo biti obveščeni o morebitnih obvestilih o spremembah časa izdaje.

Teal Mask je del The Hidden Treasure of Area Zero DLC za Pokemon Scarlet and Violet. DLC popelje igralce na šolski izlet v Kitakami, živahno vas, polno prazničnih dejavnosti in uličnih prodajalcev. Podjetje Pokemon Company je že dražilo nove žepne pošasti, legendarne pošasti in like, ki bodo predstavljeni v The Teal Mask.

Puščanje je razkrilo tudi dodatne informacije o novih sposobnostih, vnosih v Pokedex in žepnih pošastih, kot je Bloodmoon Ursaluna. Drugi del The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, imenovan The Indigo Disk, je načrtovan za izdajo Q4/Winter leta 2023.

Igralci, ki želijo izkusiti The Teal Mask DLC, bodo morali imeti Pokemon Scarlet ali Pokemon Violet. Tisti, ki imajo obe igri, bodo morali kupiti ločeni kopiji The Teal Mask.

Kljub začetnim tehničnim težavam, ki so vplivale na poglobljenost in izkušnjo igralca, sta imela Pokemon Scarlet in Violet izjemno uspešno lansiranje in postala največja izdaja Nintendo vseh časov z 10 milijoni prodanih izvodov v prvih treh dneh.

