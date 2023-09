Jupiter napoveduje Picross S+ za Nintendo Switch in obuja samo digitalne igre Picross

By

Picross navdušenci imajo razlog za praznovanje, saj je razvijalec iger Jupiter pred kratkim napovedal prihajajočo izdajo Picross S+ za Nintendo Switch. Ta vznemirljiva novica pomeni, da bo devet iger Picross, ki so bile prej samo digitalne, obujenih in znova na voljo, na veliko veselje oboževalcev.

Glede na poročila bo Picross S+ vključeval originalne uganke Picross e in predstavil naslednje igre Picross e kot plačljive pakete ugank. Poleg tega bo paket vseboval Picross e9, prej ekskluzivno igro za Japonsko, ki bo končno debitirala na Zahodu.

Čeprav naj bi bila igra predstavljena leta 2024, je na Nintendo Switch že na voljo več iger Picross za tiste, ki komaj čakajo. En primer je Picross S Genesis & Master System Edition, ki oboževalcem ponuja piktograme priljubljenih likov Sege.

Medtem ko je cena za vsak paket vsebine in sam Picross S+ 4.99 USD, je skupna cena za vseh devet iger ocenjena na približno 45 USD. Kljub na videz visoki ceni lahko navdušeni igralci Picrossa potrdijo neštete ure pomirjujočega in zasvojljivega reševanja ugank, ki jih ponujajo te igre.

Treba je omeniti, da medtem ko je Picross S+ fantastičen dodatek k knjižnici Nintendo Switch, otipna izkušnja klesanja blokov v Mariovem Super Picrossu, ki je na voljo prek naročnine na Nintendo Switch Online, ostaja neprimerljiva.

Na splošno sta napoved Picross S+ in oživitev samo digitalnih iger Picross dobrodošel razvoj za ljubitelje ugankarskega žanra. Morda bo ta izdaja tudi spodbudila Jupiter, da na zahodni trg prinese več iger Picross, ekskluzivnih za Japonsko, in tako izpolni želje željnih igralcev, ki so hrepeneli izkusiti te igre.

Viri:

– Ash Parrish. (URL ni naveden)