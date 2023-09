Obetavni potencial očal Apple: podrobnejši pogled na novejše patente

Med hrupom okoli težko pričakovanih slušalk Vision Pro VR se zdi, da so pogovori o očalih Apple stopili v ozadje. Maja so se pojavili dvomi o dejanski izdaji teh očal za razširjeno resničnost (AR), glede na obstoj Vision Pro. Vendar pa obstajajo različni razlogi, zakaj imajo očala Apple še vedno svoje mesto na trgu.

Udobje in praktičnost igrata ključno vlogo pri uporabniški izkušnji. Vsaka situacija ne zahteva surove moči Vision Pro in nenehno nošenje slušalk lahko postane utrujajoče. Pogosto imajo prednost lahke naprave, ki ponujajo udobje in hitro delovanje. Zdi se, da Apple to razume, kar dokazuje nedavna prijava patenta, ki opisuje različne vznemirljive funkcije za napravo AR.

Ena značilnost, poudarjena v patentu, je digitalna krona za preprosto navigacijo. Uporabnikom omogoča enostavno pomikanje po obvestilih, slikah in celo predvajanje glasbe. V bistvu je ta funkcija podobna prikazovalniku (HUD), ki spominja na zmogljivosti pametne ure, vendar se prikaže neposredno pred očmi uporabnika.

Če pa namerava Apple narediti očala sposobna preživetja, je treba uvesti večopravilnost. Nedavna poročila kažejo, da Apple dela na dveh novih modelih Vision Pro, od katerih je eden namenjen potrošniškemu trgu. Pojavljajo se ugibanja, ali bodo ta model, osredotočen na potrošnike, očala Apple ali pa so očala morda nadomeščena s to novo iteracijo.

Ker je Appleov dogodek Wonderlust načrtovan za danes, obstaja upanje za posodobitve katerega koli od teh projektov strojne opreme. Kljub temu je pomembno opozoriti, da se vsi patenti ne uresničijo kot realizirani izdelki ali funkcije. Šele čas bo resnično razkril Applove načrte na področju slušalk AR.

Viri: oddaja patenta podjetja Apple