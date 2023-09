Panasonic napoveduje Lumix G9 II z nadgrajenim samodejnim ostrenjem in naprednimi funkcijami

Panasonic je danes razkril težko pričakovani Lumix G9 II, naslednika njegove vodilne kamere G9 Micro Four Thirds (MFT). G9 II je zasnovan za hibridne ustvarjalce, ki dajejo prednost fotografiji in videu. Izstopajoča značilnost tega fotoaparata je nadgrajen sistem samodejnega ostrenja, ki je bil prvič predstavljen v Panasonic Lumix S5 II.

Nov sistem samodejnega ostrenja ponuja hitrejše in natančnejše ostrenje s povečanim sistemom zaznavanja faz 779. Vključuje tudi napredne algoritme za prepoznavanje subjektov in sledenje, kar omogoča učinkovito sledenje ljudem, živalim (vključno z očmi), avtomobilom in motorjem. Čeprav nabor priznanih motivov morda ni tako širok kot pri drugih znamkah, pokriva ključna področja, na katera se osredotoča večina fotografov.

Znotraj G9 II je na novo zasnovan senzor Live MOS MFT s 25.2 milijona slikovnih pik, ki je združen s povsem novim procesorjem. Kamera uporablja način premika slikovnih pik z visoko ločljivostjo, kar omogoča snemanje iz roke za ustvarjanje slik 100 MP. Ocena ISO se giblje od 100 do 25,600.

Hitrost rafalnega fotografiranja G9 II je impresivnih 60 sličic na sekundo z neprekinjenim samodejnim ostrenjem, ki jo je mogoče z elektronskim zaklopom povečati na 75 sličic na sekundo brez samodejnega ostrenja. Z mehanskim zaklopom ponuja fotoaparat nekoliko počasnejšo hitrost zaporednih posnetkov 14 sličic na sekundo (AF-S) ali 10 sličic na sekundo (AF-C). Poleg tega je na voljo način pred rafalom, ki ga je mogoče nastaviti tako, da zajame dogajanje 1.5, 1 ali 0.5 sekunde, preden do konca pritisnete sprožilec, s čimer zagotovite, da ne zamudite nobenega ključnega trenutka.

Lumix G9 II je združljiv s širokim naborom objektivov Micro Four Thirds proizvajalcev Panasonic, Olympus, Leica in drugih blagovnih znamk, kar fotografom zagotavlja obsežen arzenal za vse pogoje fotografiranja. Panasonic je izboljšal tudi svoj sistem stabilizacije slike z do 8 stopnjami stabilizacije v telesu (BIS) in naprednim aktivnim stabilizatorjem slike za dodatno stabilizacijo med gibanjem.

Kar zadeva video zmožnosti, G9 II ponuja največjo video ločljivost 5.7K 60p, 4K 120p ali FullHD 240p. Snema lahko s polnim senzorjem v 4-bitnem formatu 2:0:10, kar zagotavlja do 13 stopenj dinamičnega razpona pri fotografiranju v V-Log. Kamera podpira snemanje v Apple ProRes in uporabnikom omogoča ustvarjanje in namestitev lastnih LUT v realnem času ali izbiro med 19 vnaprej izdelanimi LUT.

Zasnova ohišja G9 II je bila v primerjavi s predhodnikom izpopolnjena in ima bolj raven zgornji del, ki spominja na Lumix S5 II. Zgornji zaslon je bil nadomeščen z ločenim funkcijskim gumbom, celotna postavitev pa ostaja znana obstoječim Panasonicovim strelcem. Kamera se ponaša s 3-palčnim vrtljivim zaslonom s 1,080 točkami in elektronskim iskalom s 3,680 točkami.

Lumix G9 II bo na voljo konec novembra z začetno ceno 1,899 $ / 1,699 £ samo za telo. V Združenem kraljestvu bo naprodaj v dveh kompletih: eden z objektivom Panasonic 12-60 mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS za 1,899 GBP in drugi z objektivom Leica DG Vario-Elmarit 12-60 mm f/2.8-4.0 ASPH objektiv za 2,249 funtov.

Na splošno je Panasonic Lumix G9 II impresiven fotoaparat z naprednim samodejnim ostrenjem, stabilizacijo slike in video funkcijami. Ponuja vsestransko izkušnjo fotografiranja za hibridne ustvarjalce, ki zahtevajo visokokakovostne fotografije in videoposnetke.

Vir: [Naslov vira]