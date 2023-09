Oscar Health imenuje nove direktorje za spodbujanje rasti in strategije

Zdravstvena zavarovalnica Oscar Health s sedežem v New Yorku je objavila dve ključni izvršni imenovanji za okrepitev svoje vodstvene ekipe. Kerry Sain je bil imenovan za izvršnega podpredsednika +Oscar, medtem ko Steven Kelmar prevzame vlogo izvršnega podpredsednika in vodje osebja izvršnega direktorja.

Oscar Health je leta 2021 lansiral +Oscar, platformo, ki ponuja ponudnikom sponzorirane in regionalne zdravstvene načrte enake storitve in tehnološke zmogljivosti kot večji zdravstveni načrti. V svoji prejšnji vlogi glavne direktorice za komercialno rast za Aetno je Sain nadzirala medicinsko dejavnost komercialnih trgov. V svoji novi vlogi pri +Oscarju bo Sain odgovorna za strategijo podjetja za vstop na trg.

Kelmar, ki je prej imel vodilne vloge pri Aetna in CVS Health, prinaša bogate izkušnje za Oscar Health. Kot vodja osebja in izvršni podpredsednik pri Aetni je vodil pisarno predsednika in izvršnega direktorja, hkrati pa opravljal različne strateške in izvedbene vloge. Pri Oscar Health bo imel Kelmar ključno vlogo pri usmerjanju korporativne strategije podjetja in procesov izvršnega upravljanja.

Mark Bertolini, izvršni direktor Oscar Health, je izrazil svoje zaupanje v Kelmarjevo vodstvo in izjavil: "Steve prinaša neverjetno zgodovino pospeševanja ustvarjanja poslovne vrednosti in uspešnosti." Dodal je, da bodo Kelmarjeve izkušnje in usklajenost s poslanstvom podjetja ključnega pomena pri spodbujanju rasti in doseganju ključnih strateških ciljev.

Poleg Oscar Health so tudi druga zdravstvena podjetja izvedla pomembna vodstvena imenovanja. Shannon Werb je bila imenovana za izvršno direktorico Array Behavioral Care, platforme za virtualno psihiatrijo in terapijo. Dr. Sara Gotheridge bo prevzela vlogo glavne zdravstvene direktorice, medtem ko bo Ben Schlang služil kot glavni finančni direktor. Ti vodstveni delavci prinašajo svoje obsežno ozadje v zdravstvu v Array Behavioral Care, kar zagotavlja zagotavljanje visokokakovostnih kliničnih storitev in učinkovito finančno upravljanje.

Medtem je Elucid, podjetje za medicinsko tehnologijo s sedežem v Bostonu, specializirano za programsko opremo za slikovno analizo srčno-žilnih bolezni, ki podpira AI, zaposlilo Windija Haryja kot višjega podpredsednika za regulativne zadeve in upravljanje kakovosti. Haryjevo strokovno znanje in izkušnje na področju zakonodajnega načrtovanja in vložitve dokumentov ter upravljanja kakovosti v mednarodnih jurisdikcijah bodo dragoceno sredstvo pri napredku Elucidovega poslanstva v boju proti boleznim srca in ožilja.

Ta izvršna imenovanja odražajo zavezanost zdravstvenih organizacij krepitvi svojih vodstvenih ekip in spodbujanju rasti s strateškimi pobudami.

