OnePlus zažene odprti beta program Android 14 za OnePlus 11

OnePlus je nedavno predstavil svoj prvi program Open Beta za Android 14, ki lastnikom OnePlus 11 omogoča preizkus posodobitve pred uradno izdajo. OxygenOS 14 Open Beta 1, ki temelji na sistemu Android 14, je zdaj na voljo za prenos s spletnega mesta OnePlus.

Program Open Beta ponuja uporabnikom priložnost, da izkusijo nove funkcije in izboljšave OxygenOS 14. Ker pa je to prva različica Open Beta, nekatere funkcije morda ne bodo na voljo takoj. OnePlus zagotavlja, da bo v naslednjih različicah posodobitve vključenih več funkcij.

Trenutno je Open Beta 1 omejena na OnePlus 11 in je na voljo v izbranih regijah, kot sta Severna Amerika in Indija (z omejenim številom preizkuševalcev). Na žalost uporabniki v Evropi ne bodo imeli dostopa do posodobitve Open Beta. Za namestitev posodobitve lahko uporabniki prenesejo potrebne datoteke s spletnega mesta OnePlus in uporabijo vgrajeno orodje za ročno posodabljanje v OxygenOS. Pomembno je vedeti, da vrnitev nazaj na Android 13 zahteva ponastavitev na tovarniške nastavitve.

Prvotno je OnePlus napovedal, da bo OxygenOS 14 prinesel izboljšave zmogljivosti prek »Trinity Engine« in naj bi bil predstavljen 25. septembra. Vendar Googlova nepričakovana zamuda Android 14 za telefone Pixel kaže, da bo OnePlus morda tudi zamudil načrtovani datum izdaje. OnePlus še ni obravnaval te morebitne zamude.

Vir: Forumi skupnosti OnePlus

Opredelitev:

– Odprti beta program: Faza testiranja programske opreme, kjer lahko uporabniki preizkusijo predizdajno različico posodobitve in posredujejo povratne informacije pred uradno izdajo.

