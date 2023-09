Raziskovanje Zero-G Combat v Starfield: Iskanje, ki se ga je vredno lotiti

Starfield, težko pričakovana igra RPG odprtega sveta, ki jo je razvila Bethesda, zbuja valove v igralniški skupnosti s svojim poglobljenim igranjem in ogromnim vesoljem za raziskovanje. Med številnimi nalogami, ki so na voljo v igri, ena še posebej izstopa kot vznemirljiva izkušnja: »Sure Bet«.

Ta stranska naloga, postavljena v sistem Alpha Centauri, se začne v majhnem industrijskem mestu Gagarin Landing. Igralci se srečajo z natakarjem Lizzy, ki želi pritegniti pozornost vodilnih podjetij z dragoceno in drago pijačo. Da bi izpolnili njeno zahtevo, se morajo igralci podati na misijo iskanja izgubljene pijače na zapuščeni tovorni ladji.

Kar ločuje to iskanje od drugih, je nepričakovan zasuk boja brez gravitacije, do katerega pride na ladji. Ko igralci raziskujejo zapuščeno plovilo, se umetna gravitacija pokvari, kar povzroči, da vse, vključno z igralcem, predmeti in vesoljskimi pirati, vsakih 30 sekund lebdi v ničelni teži. To dinamično premikanje gravitacije ponuja edinstveno in razburljivo bojno izkušnjo.

Z uporabo premikov v gravitaciji v svojo korist lahko igralci hitro manevrirajo na višje lokacije ali ciljajo na sovražnike, ki so pahnjeni iz kritja in lebdijo na prostem. Boj postane še bolj zabaven, ko lahko igralci uporabijo orožje, kot so puške, kar povzroči nekaj smešnih trenutkov, ko jih potisnejo nazaj v stene.

Poleg boja služijo gravitacijski premiki tudi kot osnova za lahke uganke prečkanja, ki k iskanju dodajo še eno plast užitka. Igralci morajo krmariti skozi ladjo, manevrirati skozi plavajoče odpadke, hkrati pa ohranjati svoj zagon in reševati uganke za napredovanje.

Naloga "Sure Bet" prikazuje impresiven fizikalni motor v Starfieldu. Kljub temu, da se sooča s kritikami zaradi zaklenjene frekvence sličic na konzolah 30 sličic na sekundo, naloga prikazuje ogromen potencial igre in zelo podroben svet. Sposobnost natančnega sledenja in vzdrževanja položaja, trkov in zagona vsakega predmeta, orožja in lika med vsakim premikom gravitacije je dokaz tehničnih zmogljivosti igre.

Vendar je vredno omeniti, da številne druge naloge v Starfieldu ne uporabljajo v celoti te fizike in simulacijskih sistemov. Medtem ko je ta naloga izjemen primer tega, kaj lahko igra doseže, bodo igralci morda želeli še več nalog, ki izkoriščajo te nove mehanike.

Na splošno iskanje »Sure Bet« ponuja vznemirljivo in nepozabno izkušnjo v vesolju Starfield. S svojim zero-G bojem in poglobljenim igranjem prikazuje Bethesdino predanost zagotavljanju privlačnih nalog, ki presegajo tradicionalne misije v stilu prinašanja. To je iskanje, ki se ga je vredno lotiti za vsakega igralca Starfielda, ki išče adrenalinsko pustolovščino.

