Ugotovite povezave v ugankarski igri New York Timesa

Connections je ugankarska igra, ki jo je ustvaril New York Times. Igra igralcem ponudi mrežo 16 besed in jih prosi, da besede organizirajo v štiri nize po štiri glede na povezave med njimi. Te povezave so lahko povezane z različnimi temami, kot so naslovi franšiz video iger, nadaljevanja knjižnih serij, odtenki rdeče ali imena verig restavracij.

Čeprav se morda zdi, da bi se nekatere besede lahko ujemale z več temami, je za vsak niz samo en pravilen odgovor. Da bi igralcem pomagali prepoznati povezave, jim igra omogoča mešanje in preurejanje besed na mreži.

Vsak sklop besed je barvno kodiran, pri čemer je rumeno skupino najlažje prepoznati, vijolično skupino pa najtežje. Ko igralci mislijo, da so identificirali niz, lahko predložijo svoj odgovor. Če so pravilne, bodo štiri besede odstranjene iz mreže in razkrita bo tema, ki jih povezuje. Napačno ugibanje bo štelo kot napaka, igralci pa imajo pred koncem igre omejitev štirih napak.

Če imajo igralci težave pri reševanju uganke, igra ponudi namige in razkrije nekatere odgovore. Današnje teme vključujejo okraske za noč čarovnic, TV-oddaje, simbole igralnih avtomatov in številke v naslovih knjig. Na primer, ena od okraskov za noč čarovnic je Netopir, ena od televizijskih oddaj pa 24.

Connections je zasnovan tako, da predstavlja izziv, mreže pa se vsak dan spreminjajo in igralcem ponujajo nove uganke. Če torej niste mogli rešiti današnje uganke, se jutri vrnite za nov izziv.

Vir: New York Times