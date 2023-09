Nvidia posodablja gonilnike za izboljšanje zmogljivosti Starfield na grafičnih procesorjih serije RTX 30 in 40

Nvidia je napovedala samodejno posodobitev po zraku, ki bo izboljšala zmogljivost Starfield za uporabnike z grafičnimi karticami serije RTX 30 in 40. Posodobitev vključuje implementacijo tehnologije Resizable BAR, ki poveča zmogljivost za najnovejše GPE. V scenarijih testiranja je Nvidia ugotovila, da so namizni grafični procesorji GeForce RTX serije 40 po posodobitvi doživeli povprečno 5-odstotno povečanje zmogljivosti.

Da bi zagotovili združljivost, bo posodobitev uporabljena za obstoječe gonilnike 537.17 in na novo izdane gonilnike 537.34. Poleg te posodobitve je Nvidia uvedla tudi optimalne nastavitve z enim klikom za Starfield, kar poenostavlja postopek izbire najboljših nastavitev za določen sistem uporabnika. Poleg tega je podjetje obravnavalo težavo s profilom GPU za različico Starfield v trgovini Microsoft Store.

Ta posodobitev je prišla kmalu po tem, ko je Digital Foundry poročal, da je Starfield deloval bistveno bolje na grafičnih procesorjih AMD v primerjavi z grafičnimi procesorji Nvidia in Intel. Digital Foundry je odkril težave, povezane posebej s procesorji Intel, in opazil znatno 46-odstotno vrzel v zmogljivosti med AMD-jevim Radeon RX 6800 XT in Nvidijinim RTX 3080 v Starfieldu. Videti je treba, ali bo posodobitev profila Resizable BAR pomagala premostiti vrzel v zmogljivosti, ki jo je ugotovil Digital Foundry.

Skratka, cilj Nvidijine samodejne brezžične posodobitve gonilnikov je izboljšati zmogljivost Starfield na grafičnih procesorjih serije RTX 30 in 40. Z implementacijo Resizable BAR in uvedbo optimalnih nastavitev z enim klikom želi Nvidia izboljšati igralno izkušnjo za igralce Starfield. Medtem ko so prejšnja poročila poudarjala odstopanja v zmogljivosti med grafičnimi procesorji Nvidia, Intel in AMD, ta posodobitev skuša odpraviti te težave in zagotoviti bolj dosledno igralno izkušnjo pri različnih nastavitvah strojne opreme.

Viri:

– [Vir članka]