Cena Nokia X30 5G v Indiji znižana: to je tisto, kar morate vedeti

Nokia je pred kratkim napovedala znatno znižanje cene za svoj pametni telefon Nokia X30 5G v Indiji. Podjetje je znižalo ceno telefona za Rs. 12,000, zaradi česar je bolj dostopen potrošnikom. Nokia X30 5G ima impresivne specifikacije in funkcije, zaradi česar je zaželena možnost za uporabnike pametnih telefonov.

Nokia X30 5G ima 6.43-palčni zaslon Full HD+ AMOLED s hitrostjo osveževanja 90 Hz. Poganja ga osemjedrni nabor čipov Snapdragon 695 5G, ki uporabnikom zagotavlja hitro in učinkovito delovanje. Telefon ima 8 GB RAM-a in 256 GB vgrajenega pomnilnika, kar zagotavlja dovolj prostora za vse vaše datoteke in aplikacije.

Kar zadeva zmogljivost kamere, se Nokia X30 5G ponaša z dvojno nastavitvijo zadnje kamere s primarnim senzorjem PureView s 50 milijoni slikovnih pik in ultraširokokotnim sekundarnim senzorjem s 13 milijoni slikovnih pik. Za selfije in video klepete ima telefon sprednjo kamero s 16 milijoni slikovnih pik.

Možnosti povezljivosti na Nokii X30 5G vključujejo 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS in vrata USB Type-C. Telefon ima tudi vgrajen senzor prstnih odtisov za dodatno varnost. Poleg tega ima oceno IP67 za odpornost proti prahu in vodi, kar zagotavlja vzdržljivost v različnih okoljih.

Nokia X30 5G je opremljena s 4,200 mAh baterijo, ki podpira 33 W hitro polnjenje. To pomeni, da lahko hitro napolnite svojo napravo in ostanete povezani ves dan, ne da bi skrbeli za življenjsko dobo baterije.

Nokia X30 5G s svojim elegantnim dizajnom, impresivnimi specifikacijami in zdaj dostopno ceno ponuja odlično vrednost za denar. Na voljo je v oblačno modri in ledeno beli barvi.

