HMD Global napoveduje lansiranje nove linije mobilnih naprav

Finsko podjetje HMD Global, znano po proizvodnji pametnih telefonov znamke Nokia, je razkrilo svoje načrte za uvedbo nove linije mobilnih naprav pod lastno blagovno znamko. Izvršni direktor HMD Global, Jean-Francois Baril, je objavil na Linkedinu in izjavil, da bo nova blagovna znamka HMD obstajala skupaj s telefoni Nokia in sodelovanjem z nerazkritimi partnerji.

Baril je izrazil navdušenje nad dosedanjo potjo podjetja kot »HMD – dom telefonov Nokia« in izpostavil naslednji korak samostojnega vstopa na trg. Poudaril je osredotočenost na potrebe potrošnikov in ustvarjanje novega sveta za telekomunikacije.

Čeprav podrobnosti o novih izdelkih HMD in njihovem datumu izdaje še niso razkrite, je verjetno, da bo proizvodnjo prevzel tajvanski tehnološki velikan Foxconn, saj trenutno proizvajajo naprave znamke Nokia.

Pričakuje se, da bodo naprave z blagovno znamko HMD še naprej skrbele za kategorijo proračuna do srednjega razreda, v skladu z zavezo podjetja k oblikovanju za trajnostno in cenovno dostopno prihodnost. Z nekdanjimi vodstvenimi delavci Nokie, ki vodijo HMD Global, je to priložnost za podjetje, da gradi na dediščini znamke pod novim imenom.

Pričakujemo dodatne informacije o novih izdelkih HMD, posodobitve pa bodo na voljo, ko bodo na voljo.

