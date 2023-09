Ali lahko Starfield doseže 60 FPS na Xbox Series X? Testi digitalne livarne dajejo upanje!

By

Tehnični strokovnjaki pri Digital Foundry so izvedli teste, da bi ugotovili, ali lahko Starfield, težko pričakovana igra iz Bethesde, deluje pri 60 sličicah na sekundo (FPS) na Xbox Series X. Čeprav odgovor ni preprost, rezultati dajejo upanje za igralci.

Digital Foundry je uporabil namizni komplet AMD 4800S, ki se zelo ujema z GPE-jem Xbox Series X, za zagon Starfielda pri nastavitvah, ki so primerljive z različico Xbox Series X. Nato so znižali ločljivost na 1440p, kar ustreza različici Xbox Series S, in temeljito raziskali igro, da bi ocenili hitrost sličic.

Ekipa je ugotovila, da je igra večino časa tekla prek 40 FPS. To nakazuje, da bi bil način 40 sličic na sekundo z različnimi nastavitvami grafičnega procesorja ali prilagoditvami dinamičnega skaliranja ločljivosti izvedljiva možnost. Druga možnost je način spremenljive hitrosti osveževanja (VRR), ki bi odklenil hitrost sličic za igralce z zasloni, ki podpirajo VRR.

Vendar se zdi doseganje doslednih 60 FPS skozi celotno igro za Starfield malo verjetno. Digital Foundry zaključuje, da je namenski način delovanja 60 FPS velik izziv. Kljub temu vedno obstaja možnost, da bi Bethesda igralce presenetila z optimizacijami v prihodnosti.

Bi radi videli način delovanja 40 FPS za Starfield na Xbox Series X? Delite svoje misli spodaj!

Opredelitve:

– FPS: število sličic na sekundo, merilo hitrosti osveževanja ali hitrosti sličic igre ali videa. Prikazuje, koliko posameznih sličic je prikazanih na sekundo.

– GPE: grafična procesna enota, specializirano elektronsko vezje, ki manipulira in upodablja slike, videe in animacije.

– VRR: Variable Refresh Rate, tehnologija prikaza, ki omogoča dinamično prilagajanje hitrosti osveževanja zaslona hitrosti sličic prikazane vsebine.

Vir: Digital Foundry, »Can Starfield run at 60fps on Xbox Series X?«, Pure Xbox.