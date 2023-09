Santa Cruz predstavlja Heckler SL: lahek eMTB s 150 mm hoda

Santa Cruz je vstopil na trg lahkih električnih gorskih koles z lansiranjem Heckler SL. To novo kolo ima 150 mm hoda zadnjega kolesa in je zasnovano za premagovanje cele gore. Opremljen je z motorjem Fazua's Ride 60 in vgrajeno baterijo 430 Wh, ki zagotavlja spodbudo v hribe. Heckler SL je namenjen tistim, ki želijo izkušnjo, ki je bolj podobna trail kolesu, z malo dodatne pomoči pri vzponih.

Motor električnega kolesa Fazua Ride 60 je srce Heckler SL, ki zagotavlja največji navor 60 Nm in 450 W največje moči. Motor ponuja tri nastavitve moči – Breeze, River in Rocket – ki jih je mogoče prilagoditi v aplikaciji Fazua. Življenjska doba baterije in nastavitve moči so prikazane na LED-zaslonu na zgornji cevi, ki ima tudi vrata USB-C za polnjenje naprav.

Santa Cruz trdi, da Heckler SL s svojim manjšim in lažjim motorjem ter baterijo s 430 Wh ponuja enak doseg kot eMTB s polno močjo z baterijo s 630 Wh. Baterija, ki je ni mogoče odstraniti, odpravlja potrebo po zapahih ali pokrovih, kar ima za posledico kompaktno zasnovo navzdol z manjšim notranjim premerom.

Heckler SL je na voljo v petih velikostih, od majhnih do zelo zelo velikih, in petih možnostih izdelave. Cene se začnejo pri 6,699 £ in se povzpnejo do 11,999 £. Mednarodne cene še niso potrjene.

Na splošno Heckler SL iz Santa Cruza kolesarjem ponuja lahko možnost eMTB z dovolj moči in dosegom za premagovanje katere koli gore, hkrati pa ohranja občutek in vodljivost tradicionalnega trail kolesa.

Opredelitve:

– eMTB: električno gorsko kolo, ki je opremljeno z motorjem za pomoč pri vrtenju pedal.

– Navor: Mera sile, ki povzroči, da se predmet vrti okoli osi.

– Wh: vatna ura, enota za merjenje energije, ki se uporablja za baterije in električne sisteme.

– USB-C: vmesnik univerzalnega serijskega vodila (USB), ki podpira hitrejši prenos podatkov in večjo izhodno moč.

– LED: svetleča dioda, vrsta svetlobnega vira, ki se običajno uporablja v elektronskih napravah.

