Patent Nintendo predlaga možno rešitev za težavo Joy-Con Drift

Zdi se, da nedavna prijava patenta s strani Nintenda kaže, da podjetje raziskuje načine za reševanje nenehnega problema odnašanja Joy-Con. Joy-Con drift, frustrirajoča težava, pri kateri konzola Nintendo Switch registrira fantomsko premikanje krmilnikov, je vztrajna težava od lansiranja konzole leta 2017. To je povzročilo skupinske tožbe in Nintendo je spodbudilo, da se opraviči za nevšečnosti, ki jih je povzročil svojim strankam.

Patentna prijava, ki je bila predložena 11. maja in objavljena s strani patentnega urada Združenih držav Amerike 7. septembra, predlaga rešitev, ki vključuje uporabo magnetoreološke tekočine. Ta tekočina spremeni viskoznost kot odziv na magnetna polja in postane odporna, ko se upravljalni element krmilnika premakne. Z drugimi besedami, ta tehnologija bi lahko potencialno preprečila premikanje krmilnikov Joy-Con.

Čeprav patent izrecno ne omenja premikanja Joy-Con, je pisateljica iger in zagovornica dostopnosti Laura Kate Dale izrazila upanje, da bo predlagana tehnologija rešila to težavo. Predlagala je tudi možnost, da bi Nintendo v prihodnjo konzolo uvedel analogne palice s povratno informacijo o sili, podobne tistim na PlayStation 5. Dale je poudaril pomen tega, da so te funkcije dostopne invalidnim igralcem, tako da se omogoči njihov izklop na sistemski ravni.

Vložitev patenta je prav tako oživila špekulacije o govoricah o Nintendo Switch 2, ki bi lahko izšla leta 2024. Po Daleovih besedah ​​naj bi nadgrajena konzola ponudila več moči ter izboljšano število sličic in ločljivost s povečanjem v slogu DLSS. Dale je tudi izrazil upanje, da bo hipotetični Switch 2 vključeval funkcije dostopnosti, ki so postale standard na drugih konzolah, kot so filtri za barvno slepoto in oznake dostopnosti v digitalni trgovini.

Čeprav je treba še videti, ali bo ta razvoj patentov povzročil trajno rešitev za drift Joy-Con, so prizadevanja Nintenda, da bi rešil to težavo in izboljšal dostopnost v svojih prihodnjih konzolah in krmilnikih, spodbudni znaki za igralce.

