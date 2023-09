Nov patent krmilnika Nintendo predlaga rešitev za težavo Joy-Con Drift

By

Patentni urad Združenih držav Amerike je nedavno objavil patent, ki nakazuje, da Nintendo morda razmišlja o trajni rešitvi dolgotrajne težave z driftom Joy-Con. Odnašanje Joy-Con je težava, pri kateri se konzola Nintendo Switch odzove na fantomsko gibanje krmilnikov Joy-Con. Ta težava je bila velika frustracija za lastnike Switch od izdaje konzole leta 2017, kar je povzročilo skupinske tožbe in opravičilo Nintenda.

Patent predlaga uporabo "odseka upora" z magnetoreološko tekočino, ki spreminja viskoznost glede na intenziteto magnetnega polja. Ta tekočina bi delovala kot upor, ko je krmilnik premaknjen. Pisateljica iger in zagovornica dostopnosti Laura Kate Dale je izrazila upanje, da ta patent pomeni, da Nintendo dela na Joy-Cons, ki uporabljajo magnetizem za preprečevanje odnašanja. Vendar drugi špekulirajo, da bi lahko patent namigoval na Nintendovo uvedbo analognih palic s povratno informacijo o sili, podobnih tistim na PS5.

Dale je poudaril tudi pomen možnosti dostopnosti na sistemski ravni za invalidne igralce. Če bi Nintendo v digitalno trgovino vključil funkcije, kot so filtri za barvno slepoto na sistemski ravni in oznake dostopnosti, bi postalo igranje iger na stikalu bolj dostopno in vključujoče.

Poleg tega je patent sprožil govorice o pričakovanem Nintendo Switch 2, ki naj bi izšel leta 2024. Špekulira se, da bo Switch 2 vseboval izboljšano zmogljivost in nadgradnjo v slogu DLSS za izboljšanje hitrosti sličic in ločljivosti.

Čeprav je treba še videti, ali in kako bo Nintendo uresničil zamisli, predstavljene v patentu, je možnost trajne rešitve za drift Joy-Con spodbudna novica za lastnike Switch. Nintendo še ni dal uradnega komentarja o patentu.

Vir: Patentni urad Združenih držav Amerike