Steam je uvrstil Overwatch 2 in NBA 2K24 med najslabše igre leta

Steam je nedavno označil Blizzardovo Overwatch 2 in 2K Sportsovo NBA 2K24 za prvo in drugo najslabšo igro leta, na podlagi ocen uporabnikov. Od skupno 183,780 ocen Steam za Overwatch je 165,573 negativnih. Podobno je NBA 2K24, ki je bil izdan 8. septembra, prejel 3,135 negativnih ocen od skupno 3,523 ocen.

Negativne ocene za Overwatch 2 izhajajo predvsem iz prisotnosti mikrotransakcij. Igra je bila prvotno v Blizzardovi spletni trgovini Battle.net, kjer uporabniki niso mogli pustiti povratnih informacij. Ko pa je bil Overwatch avgusta na voljo na Steamu, so igralci končno imeli priložnost izraziti svoje nezadovoljstvo z mikrotransakcijami. Kljub negativnim povratnim informacijam ima Overwatch 2 še vedno mesto med 50 najbolj igranimi igrami Steam s skoraj 30,000 sočasnimi uporabniki. Zdi se, da čeprav nekaterim igralcem morda ni všeč smer, ki jo je ubrala igra, jo še vedno uživajo.

NBA 2K24 pa je naletel na kritike ne le zaradi svojih mikrotransakcij, ampak tudi zaradi pomanjkljive grafike in igranja. Razočarani oboževalci pravijo, da to razočaranje ni novo, saj so bili tudi prejšnji deli serije NBA 2K razočarani. Pravzaprav je bila izdaja iz leta 2020, NBA 2K21, označena kot "prevara z brezplačno mobilno igro", izdaja iz leta 2021, NBA 2K22, pa je bila kritizirana kot "en ogromen pretres". Igralci izražajo razočaranje nad vztrajno prisotnostjo mikrotransakcij, ki so del serije od NBA 2K13.

Kljub negativnim kritikam imata Overwatch 2 in NBA 2K24 še vedno zveste baze oboževalcev. Vendar pa kritike in razočaranje, ki so jih izrazili igralci, kažejo, da bodo morda potrebne pomembne spremembe v prihodnjih ponovitvah teh iger, da bi ponovno pridobili zaupanje in zadovoljstvo skupnosti iger.

Viri:

– [Vir 1]

– [Vir 2]

– [Vir 3]