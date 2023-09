NBA 2K24 prejme odziv igralcev osebnih računalnikov in postane druga najslabše ocenjena igra na Steamu

Nedavno izdana igra NBA 2K24, najnovejši del dolgoletne košarkarske serije, ki jo je razvil 2K, se je soočila z intenzivnimi kritikami osebnih igralcev, kar je povzročilo naval negativnih ocen na Steamu. Kot rezultat, je igra zdaj druga najslabše ocenjena igra na platformi, takoj za Overwatch 2, glede na Steam 250.

Odziv izhaja iz dejstva, da različica NBA 2K24 za osebni računalnik temelji na različicah igre za PlayStation 4 in Xbox One, namesto na naprednejših različicah PlayStation 5 in Xbox Series X/S. Zaradi te odločitve je izdaja za osebni računalnik vizualno pomanjkljiva in brez bistvenih izboljšav v primerjavi z lansko izdajo. Poleg tega v različici za osebni računalnik ni nekaterih ekskluzivnih funkcij za novejše različice konzole.

Uradna spletna stran igre na primer izpostavlja funkcije, kot je ProPLAY, ki brezhibno vključuje resnične posnetke lige NBA v igranje igre NBA 2K24, kot tudi prilagojen način kariere, imenovan The W. Na žalost so te funkcije na voljo samo igralcem na PlayStation 5 in Xbox Serija X/S, zaradi katere se računalniški igralci počutijo zapostavljene.

Mnenja na Steamu izražajo razočaranje igralcev. Mnogi poudarjajo, da igranje in animacije ostajajo večinoma nespremenjeni od prejšnjih iteracij. En igralec pravi: "Glavni meni in teksture parka so še vedno videti zelo poceni kot vedno." Druga ocena poudarja pomanjkanje truda, vloženega v različico za osebni računalnik, primerjavo z izdajo za konzole in izražanje razočaranja nad zamujenimi priložnostmi, da bi jo izenačili z različicami naslednje generacije.

Kritika je usmerjena tudi proti vključitvi mikrotransakcij v NBA 2K24, igro, za katero so igralci že plačali polno ceno. Negativni komentarji na platformah, kot je Reddit, omenjajo, kako igra uporablja različne taktike mikrotransakcij, kar še povečuje nezadovoljstvo med igralci.

Do zdaj 2K ni obravnaval težav v zvezi z različico za osebni računalnik ali zagotovil nobenih informacij o morebitnih posodobitvah za izboljšanje igre.

Opredelitve:

– Mikrotransakcije: nakupi v igri, ki igralcem omogočajo nakup virtualnih dobrin ali funkcij z denarjem iz resničnega sveta.

– PlayStation 4 (PS4): igralna konzola, ki jo je razvil Sony.

– Xbox One: igralna konzola, ki jo je razvil Microsoft.

– PlayStation 5 (PS5): Sonyjeva najnovejša igralna konzola, ki je nasledila PS4.

– Xbox Series X/S: najnovejše Microsoftove igralne konzole, ki nasledijo Xbox One.

Viri: Steam 250, Eurogamer