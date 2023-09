Veronica Beard gosti večerjo tedna mode v restavraciji Fotografiska

Veronica Beard je nedavno gostila večerjo ob tednu mode v restavraciji Veronika na Fotografski, trenutek, ki ga je znamka nestrpno pričakovala tri leta. Večerja je bila organizirana v čast jesenske kampanje blagovne znamke, so-gostiteljice pa sta bili soustanoviteljici Veronice Beard, Veronica Miele Beard in Veronica Swanson Beard, skupaj z Lauro Brown. Dogodka so se udeležili pomembni gostje, kot so Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine in Sutton Foster.

Preddverje restavracije je bilo okrašeno s kupi tiskanih časopisov s podobami kampanje in jesensko mantro blagovne znamke: »Izjemne novice: Ženske želijo oblačila, ki jih dejansko lahko nosijo.« Mindy Kaling, ena od gostov, je izrazila svoje občudovanje nad znamko in izjavila, da se ji zdijo oblačila laskava in popolna za njen pisateljski in izvajalski življenjski slog.

Po glavni jedi večerje so k vsaki mizi prispeli strežniki s srebrnimi krožniki obeskov za ključe. Te obeske za ključe je bilo mogoče unovčiti na "plašču" za blazer z emblemom Veronica Beard, skupaj z žepnim kvadratom z monogramom. Gostje, ki želijo pridobiti več kosov znamke, lahko pozneje v tednu obiščejo butik SoHo, kjer bo Laura Brown sogostiteljica dobrodelnega nakupovalnega dogodka v korist neprofitne organizacije za boj proti aidsu (Red).

Med večerjo je Veronica Swanson Beard nagovorila sobo in poudarila, da je znamka osredotočena na dober videz, dobro počutje in dobro delo. Izrazila je hvaležnost za sedanji trenutek in priložnost za praznovanje jesenskega časa. Veronica Miele Beard je ponovila to mnenje in izjavila, da verjamejo v pomembnost tega, da se drugi počutijo dobro, hkrati pa tudi dobro izgledajo in delajo dobro.

Na splošno je bila večerja tedna mode Veronice Beard v Veroniki slavnostni dogodek, ki je predstavil jesensko kampanjo znamke in združil pomembne goste iz modne in zabavne industrije.

Viri:

– [Tukaj dodajte izvorni naslov]

– [Tukaj dodajte izvorni naslov]