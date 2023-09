Veronica Beard je nedavno gostila večerjo ob tednu mode v restavraciji Veronika na Fotografiski, da bi proslavila začetek njihove jesenske kampanje. Večerjo sta skupaj z Lauro Brown soorganizirali soustanoviteljici Veronica Miele Beard in Veronica Swanson Beard. Pomembne gostje so bile Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan in sestra Lydia Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine in Sutton Foster.

Jesenska kampanja blagovne znamke je bila na vidnem mestu po vsej restavraciji s podobami kampanje in jesensko mantro s poševnim naslovom znamke: »Izjemne novice: Ženske želijo oblačila, ki jih dejansko lahko nosijo.«

Mindy Kaling, oboževalka znamke, je izrazila svoje občudovanje nad laskavimi oblačili Veronice Beard. Izjavila je, da so blazerji še posebej primerni za njeno pisateljsko stran. Med tednom mode se je udeležila tudi revije Ralpha Laurena in odprtega prvenstva ZDA.

Med večerjo so bili gostje prijetno presenečeni, ko so jim strežniki podarili srebrne krožnike z obeski za ključe. Te obeske za ključe je mogoče zamenjati pri "pregledu plašča" za blazer z emblemom Veronica Beard, skupaj z žepnim kvadratom z monogramom.

Za tiste, ki želijo raziskati več o blagovni znamki, bo Laura Brown soorganizirala dobrodelni nakupovalni dogodek v butiku SoHo pozneje ta teden v korist neprofitne organizacije za boj proti aidsu (Red).

Veronica Swanson Beard je na začetku večerje nagovorila goste in poudarila osredotočenost znamke na dober videz, dobro počutje in dobro delo. Izrazila je hvaležnost za priložnost praznovanja jesenske sezone v hitri modni industriji.

V skladu s Swansonom Beardom je Veronica Miele Beard poudarila pomen tega, da se drugi počutijo dobro, in izjavila, da gresta dobro videti in dobro delati z roko v roki.

Vir: Ta članek temelji na izvornem članku »Veronica Beard praznuje jesensko kampanjo z večerjo na tednu mode« Emily Mercer za WWD.