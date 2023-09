Predstavljamo Microsoft Designer: moč umetne inteligence na dosegu roke

By

Microsoft Designer, aplikacija za oblikovanje, ki temelji na umetni inteligenci, se je prebila na telefone Android prek trgovine Google Play. Ta brezplačna aplikacija omogoča uporabnikom, da sprostijo moč umetne inteligence neposredno iz svojih pametnih telefonov. Z aplikacijo Microsoft Designer lahko uporabniki odstranijo ozadja na fotografijah, ustvarijo slike, ki temeljijo na AI, sestavijo objave v družabnih medijih, spremenijo velikost slik in dizajnov ter še veliko več.

Lansko leto je Microsoft predstavil svojo prvo aplikacijo, ki temelji na umetni inteligenci in se osredotoča na oblikovanje, Microsoft Designer, za namizne operacijske sisteme. Zdaj so razširili njegovo razpoložljivost na mobilne telefone, kar uporabnikom omogoča priročno uporabo zmogljivosti Microsoftove umetne inteligence iz njihovih telefonov.

Medtem ko je Microsoft Designer na voljo brezplačno v trgovini Google Play, se zdi, da je združljiv samo z izbranimi telefoni Android. Tablični računalniki in zložljivi telefoni trenutno niso podprti. Poleg tega po poročilih aplikacija morda ne bo vedno brezplačna.

Vendar pa lahko uporabniki zaenkrat prenesejo aplikacijo in izkoristijo Microsoftovo strokovno znanje in izkušnje z umetno inteligenco za ustvarjanje široke palete dizajnov, vključno s slikami, ustvarjenimi z umetno inteligenco, in objavami v družabnih medijih, okrašenimi s slikami, ustvarjenimi z umetno inteligenco.

Uporaba Microsoft Designerja je preprosta. Na primer, če načrtujete prihajajočo zabavo s pico, lahko AI ustvari Instagram Story zanjo. Aplikacija vam bo ponudila več možnosti, med katerimi lahko izbirate, in jih lahko še dodatno prilagodite z uporabo besedilnih pozivov za vodenje Microsoftovega motorja AI, ki ga poganja DALL-E.

Microsoft poudarja, da je aplikacijo mogoče uporabiti za katero koli nalogo, povezano z oblikovanjem, ki si jo zamislite. Ko delate na svojih kreacijah, bo Microsoftova umetna inteligenca celo predlagala nove elemente na podlagi tega, kar načrtujete, in s tem povečala splošno profesionalnost vašega dela.

Z Microsoft Designerjem je moč umetne inteligence na dosegu roke, kar vam omogoča, da sprostite svojo ustvarjalnost in preprosto in učinkovito ustvarite osupljive dizajne.

