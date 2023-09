Predstavljamo Xbox Mastercard: kreditno kartico za igralske navdušence

By

Microsoft bo predstavil vznemirljiv nov izdelek za igralske navdušence – kartico Xbox Mastercard. Ta kreditna kartica brez letne provizije, ki jo je izdal Barclays, je na voljo izključno preizkuševalcem Xbox v ZDA in ponuja igralcem edinstveno priložnost, da zaslužijo točke, ki jih je mogoče unovčiti v igrah in dodatkih za Xbox.

Za razliko od Microsoft Rewards, Xbox Mastercard deluje kot ločen sistem nagrajevanja. Imetniki kartic lahko zaslužijo eno točko kartice za vsak porabljen 1 USD, pri čemer 1,500 točk kartice ustreza darilni kartici v vrednosti 15 USD, ki jo je mogoče unovčiti v Microsoftovi spletni trgovini Xbox. Poleg tega imajo lastniki kartice Xbox Mastercard možnost pridobiti pet točk za vsak 1 dolar, porabljen za primerne izdelke v spletni trgovini Microsoft Store, ter tri točke za vsak dolar, porabljen za storitve pretakanja, kot sta Netflix in Disney Plus, ter storitve dostave, kot sta Grubhub in DoorDash.

Ekskluzivne ugodnosti so na voljo tudi novim članom kartice. Po opravljenem prvem nakupu lahko poleg trimesečne naročnine na Xbox Game Pass Ultimate zaslužijo bonus v višini 5,000 točk (kar ustreza vrednosti 50 USD). To trimesečno članstvo lahko celo podarite prijateljem ali družini.

Xbox Mastercard ponuja več možnosti oblikovanja, med katerimi lahko izbirate in jo je mogoče prilagoditi z edinstveno igralno oznako. Od 21. septembra naprej lahko Xbox Insiders v celinskih ZDA, na Aljaski in na Havajih začnejo zaprositi za to razburljivo kreditno kartico.

Omeniti velja, da je to prvič v več kot desetletju, da je Microsoft ponudil kreditno kartico Xbox. Pred tem je podjetje leta 2005 naročnikom Xbox Live zagotovilo brezplačno kartico zvestobe Xbox Live Diamond, ki je nudila popuste pri sodelujočih prodajalcih. Sony ima tudi podobno kreditno kartico, kreditno kartico PlayStation, ki uporabnikom omogoča zbiranje točk za nakupe, povezane z igrami.

Xbox Mastercard predstavlja inovativen način za igralce, da zaslužijo nagrade, medtem ko se predajajo svojemu najljubšemu hobiju. S svojo vrsto ugodnosti in ekskluzivnimi ponudbami bo ta kreditna kartica zelo iskana med igralskimi navdušenci po vsej ZDA.

