Windows postopoma opušča gonilnike za tiskalnike drugih proizvajalcev: kaj morate vedeti

Windows naj bi postopoma opuščal gonilnike tiskalnikov drugih proizvajalcev, glede na nedavni podporni dokument, ki ga je objavil Microsoft. Podjetje se namerava zanašati na univerzalni »razredni gonilnik«, ki podpira standarde, kot je Internet Printing Protocol (IPP), in ga sprejema Mopria Alliance. Ta sprememba naj bi se izvajala postopoma, z začetkom leta 2025.

Microsoft bo sprva prenehal sprejemati nove gonilnike tiskalnikov drugih proizvajalcev v Windows Update. Posodobitve obstoječih gonilnikov bodo še vedno dovoljene, vendar novi tiskalniki ne bodo imeli več možnosti dodajanja prilagojenih gonilnikov tretjih oseb. Do leta 2026 bodo vsi tiskalniki, povezani z računalnikom z operacijskim sistemom Windows, privzeto uporabljali vgrajen gonilnik razreda, tudi če obstaja gonilnik drugega proizvajalca. In od leta 2027 bodo v storitvi Windows Update za gonilnike tiskalnikov dovoljeni samo popravki, povezani z varnostjo.

Za uporabnike, ki se zanašajo na gonilnike drugih proizvajalcev za podporo starejšim tiskalnikom brez podpore Mopria ali IPP, ni takojšnjega razloga za skrb. Obstoječi gonilniki bodo še naprej delovali in jih je mogoče namestiti iz Windows Update ali prenesti ročno. Microsoft bo prav tako nadaljeval s podpisovanjem novih gonilnikov tiskalnikov kot del programa za združljivost strojne opreme Windows, čeprav ti gonilniki po letu 2025 ne bodo dodani v Windows Update.

Ta odmik od gonilnikov tretjih oseb je pozitiven razvoj za ekosistem Windows. Namesto da bi se ukvarjali z napihnjenimi in pogosto nezanesljivimi gonilniki, ki nimajo pravočasnih posodobitev, bodo uporabniki imeli koristi od preprostosti in združljivosti razrednega gonilnika. Ta posamezen gonilnik lahko upravlja različne naprave s podobno funkcionalnostjo in zagotavlja, da starejši tiskalniki ostanejo delujoči z novejšimi izdajami programske opreme. Proizvajalci tiskalnikov lahko še vedno podpirajo posebne funkcije prek izbirnih aplikacij za podporo tiskanju, ki so na voljo v trgovini Windows.

Omeniti velja, da Microsoftova postopna opustitev gonilnikov tretjih oseb odraža obstoječe trende v industriji. Večina sodobnih tiskalnikov že podpira Moprio in ima integrirano podporo za IPP od začetka leta 2010. Apple je sprejel podobne korake z opustitvijo gonilnikov tiskalnikov macOS drugih proizvajalcev v korist AirPrint, ki temelji na IPP, leta 2019.

Čeprav prehod na razredne gonilnike ponuja izboljšano združljivost, ne bo odpravil vseh frustracij, povezanih s tiskalnikom. Težave, kot so fantomski zastoji papirja, prekinitve omrežja, zahteve glede lastniškega črnila in omejitve optičnega bralnika, bodo verjetno še vedno prisotne. Vendar pa je odmik od gonilnikov tretjih oseb korak v pravo smer k bolj poenostavljeni in stabilni izkušnji tiskanja.

Viri:

– Microsoftov podporni dokument