Nov brezžični krmilnik Astral Purple Xbox je zdaj na voljo za prednaročilo

Microsoft izdaja novo barvno različico brezžičnega krmilnika Xbox, imenovano Astral Purple. Krmilnik ima temno vijolično sprednje ohišje, ujemajoče se palice in gumbe ter belo zadnjo stran. Sprožilci, odbijači in D-pad so črni. Igralci, ki iščejo nov krmilnik Xbox in obožujejo vijolično barvo, lahko zdaj prednaročijo krmilnik Astral Purple po ceni 64.99 $ / 59.99 £ v trgovini Microsoft Store. Začel naj bi se 19. septembra.

Microsoft je v zadnjem letu predstavil različne nove barvne zasnove za krmilnike Xbox. Nekatere prejšnje izdaje vključujejo krmilnik Sunkissed Vibes, krmilnik Stormcloud Vapor in krmilnik Velocity Green. Vendar je bil najbolj edinstven in nekonvencionalen krmilnik, ki ga je ponudil Microsoft, krmilnik TMNT z vonjem po pici.

Igralci iger in oboževalci Xboxa bodo cenili možnost, da dodajo kanček vijolične v svojo igralno nastavitev z brezžičnim krmilnikom Astral Purple Xbox. S svojim estetsko prijetnim dizajnom Microsoft še naprej ponuja različne barvne izbire, ki ustrezajo individualnim željam. Prednaročilo krmilnika zagotavlja, da bodo oboževalci med prvimi lastniki tega novega dodatka v ponudbi krmilnikov Xbox.

