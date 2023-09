Microsoft Surface Duo ne bo več prejemal posodobitev programske opreme

By

Microsoft Surface Duo, izdan septembra 2020, je dosegel konec svoje poti posodabljanja programske opreme. Od zdaj naprej naprava ne bo več prejemala nadgradenj različice Androida in varnostnih popravkov. Ta novica utegne razočarati uporabnike, ki so jim ob nakupu zložljive naprave obljubili tri leta programske podpore.

Ko je bil Surface Duo predstavljen, je bil opremljen s prednameščenim sistemom Android 10. Microsoft je uporabnikom zagotovil, da bodo prejeli tri leta varnostnih posodobitev Androida in nadgradenj operacijskega sistema. Vendar pa je naprava v svoji življenjski dobi prejela le dve nadgradnji različice Androida. Januarja 2022 je bil posodobljen na Android 11, pozneje v oktobru pa je prejel posodobitev za Android 12L. Na žalost bo Android 12L zadnja nadgradnja različice Androida za Surface Duo.

Pomanjkanje programske podpore za napravo s ceno 1,399 $ je za uporabnike zagotovo nezadovoljivo. Ostane jim naprava, ki morda nima najnovejših funkcij ali varnostnih izboljšav.

Po drugi strani pa bo Microsoft Surface Duo 2, izdan oktobra 2021, prav tako prejel le tri leta programske podpore. Trenutno deluje v sistemu Android 11 in je prejel posodobitev za Android 12L oktobra 2022. Vendar Microsoft še ni potrdil, ali bo Surface Duo 2 prejel še kakšne nadgradnje OS Android, preden se podpora konča oktobra 2024.

Za uporabnike je bistveno, da pri odločitvi o nakupu upoštevajo življenjsko dobo programske podpore naprave. Medtem ko sta Surface Duo in Surface Duo 2 ponujala edinstvene funkcije in faktorje oblike, lahko omejene posodobitve programske opreme vplivajo na njuno dolgoročno uporabnost.

Skratka, linija Microsoft Surface Duo ne bo več prejemala posodobitev programske opreme, vključno z nadgradnjami različic Androida in varnostnimi popravki. To uporabnikom pusti naprave, ki ne bodo prejele najnovejših funkcij in izboljšav. Uporabniki bi morali pred odločitvijo o nakupu upoštevati življenjsko dobo programske podpore naprave, zlasti pri napravah višjega cenovnega razreda.

