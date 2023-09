Microsoft ukinja posodobitve za originalni Surface Duo, zaradi česar so stranke razočarane

Izvirni Microsoft Surface Duo, izdan leta 2020, je dosegel konec posodobitev programske opreme, zaradi česar so stranke razočarane. Edinstvena naprava z dvojnim zaslonom se je tržila kot orodje za produktivnost z izboljšano večopravilnostjo. Vendar so prve ocene pokazale pomembne težave s programsko opremo, čeprav je bila strojna oprema pohvaljena.

Microsoft je obljubil tri leta posodobitev programske opreme za Surface Duo, vendar so posodobitve prihajale počasi. Podjetje je izdalo posodobitev za Android 11 v začetku leta 2022, nekaj mesecev za načrtovanim. Temu je sledil prihod Androida 12L za prvotni Surface Duo in njegovo nadaljevanje kasneje leta 2022.

Na žalost bo Android 12L zadnja posodobitev za originalni Surface Duo. Microsoftova stran za podporo potrjuje, da so se posodobitve za napravo, vključno s popolnimi OS in varnostnimi posodobitvami, končale 10. septembra 2023. Kljub temu posodobitev za Android 13 ni bila nikoli izdana za Surface Duo, čeprav je Google izdal posodobitev več kot eno leto nazaj. To pomeni, da so stranke, ki so od Microsofta kupile telefon v vrednosti 1,400 USD, prejele manj posodobitev OS v primerjavi z napravami Google Pixel in Samsung Galaxy.

Tudi za Surface Duo 2 se prihodnost ne zdi obetavna. Pričakuje se, da bo izgubil podporo oktobra 2024 in zaenkrat ni znakov uradne izdaje Androida 13 za napravo. Zdi se, da se je Microsoft oddaljil od oblike dvojnega zaslona, ​​saj poročila kažejo, da podjetje načrtuje zložljivo napravo, podobno Samsungovemu Galaxy Z Fold in Googlovemu Pixel Foldu.

Čeprav prvotni Surface Duo morda ne bo več prejemal posodobitev, Microsoftova odločitev, da se osredotoči na drugačno obliko za svoje prihodnje naprave, kaže na zavezanost podjetja izboljšanju uporabniške izkušnje. Vendar pa pri obstoječih lastnikih Surface Duo pomanjkanje posodobitev pusti občutek razočaranja in željo po večji podpori Microsofta.

Viri:

– Windows Central