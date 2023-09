Astral Purple: Microsoft napoveduje nov brezžični krmilnik Xbox

Microsoft je predstavil svoj najnovejši dodatek k liniji brezžičnih krmilnikov Xbox, Astral Purple. Ta nova izdaja predstavlja temno vijolično sprednjo lupino v kombinaciji z belim zadnjim delom, ki spominja na zasnovo prejšnjega krmilnika Velocity Green.

Krmilnik Astral Purple Xbox se ponaša z vsemi značilnostmi, ki bi jih pričakovali, vključno s teksturiranimi odbijači in sprožilci za izboljšan oprijem, namenskim gumbom za skupno rabo za enostavno deljenje trenutkov igranja in 3.5 mm priključkom za povezovanje zvočnih naprav.

Skozi to leto je Microsoft predstavljal različne privlačne zasnove krmilnikov, da bi zadovoljil različne želje. Med temi izdajami sta "dinamični" Stormcloud Vapour, ki prihaja z osupljivim ozadjem, in omejena serija krmilnika Starfield.

Za razliko od izdaje Velocity Green, se zdi, da za Astral Purple ni na voljo nobenih dodatnih izdelkov ali dodatkov. Torej, če ste upali, da boste dodali ujemajočo se majico s kapuco Xbox ali usklajeno postajo za hitro polnjenje, tokrat morda niste imeli sreče.

Brezžični krmilnik Astral Purple Xbox bo po ceni 60 GBP/65 USD predstavljen 19. septembra. Prednaročila za to novo barvno različico so že na voljo v trgovini Microsoft Store.

Na splošno Astral Purple ponuja še eno elegantno in vsestransko možnost za igralce, da prilagodijo svojo igralno izkušnjo Xbox. S svojo živahno barvno shemo in zanesljivimi funkcijami bo ta krmilnik zagotovo všeč oboževalcem, ki želijo nadgraditi ali razširiti svojo zbirko.

Opredelitve:

– Brezžični krmilnik Xbox: ročna naprava, zasnovana za uporabo z igralnimi konzolami Xbox, ki igralcem omogoča brezžično upravljanje igranja.

– Teksturirani odbijači in sprožilci: Gumbi na krmilniku, ki so posebej zasnovani za zagotavljanje otipljivega in izboljšanega prijema za igralce.

– 3.5 mm priključek: standardni zvočni priključek, ki uporabnikom omogoča povezavo zunanjih zvočnih naprav, kot so slušalke ali zvočniki, na krmilnik Xbox.

Viri:

– Izvirni članek: [Naslov vira]

– Vir slike: [Naslov slike]