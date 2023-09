Microsoft in Barclays sodelujeta pri lansiranju kartice Xbox Mastercard

By

Microsoft je napovedal partnerstvo z Barclays za uvedbo kartice Xbox Mastercard, ki ponuja vrsto ugodnosti za uporabnike Xbox v Združenih državah. Kartica, ki je na voljo izključno uporabnikom Xbox Insiders, ne bo imela letne pristojbine in bo zagotavljala različne nagrade za nakupe, opravljene s kartico.

Imetniki kartic bodo pridobili točke kartice za vsak dolar, ki ga porabijo za nakupe, z različnimi stopnjami za različne kategorije. Z nakupom ustreznih izdelkov v Microsoftovi trgovini boste imetniki kartic pridobili 5-kratno število točk, medtem ko bodo storitve pretakanja, kot sta Netflix in Disney+, ponudile 3-kratno število točk. Dostavne storitve v restavracijah, kot sta Grubhub in DoorDash, bodo prav tako zagotovile 3-krat več točk. Vsi ostali nakupi bodo pridobili točke po redni stopnji 1x.

Xbox Mastercard ponuja poleg sistema točkovanja še druge ugodnosti. Novi člani bodo po prvem nakupu prejeli bonus v višini 5,000 točk kartice in tri mesece Xbox Game Pass Ultimate. Obstoječi člani se lahko odločijo, da svojo ugodnost Game Pass podarijo prijatelju. Kartica ima tudi pet različnih dizajnov, ki jih lahko imetniki kartic prilagodijo svojim lastnim igralnim oznakam.

Xbox Mastercard bo postopoma uveden za Xbox Insiders z začetkom 21. septembra in bo na voljo vsem igralcem Xbox v Združenih državah do leta 2024.

To sodelovanje je del Microsoftovih stalnih prizadevanj za razširitev blagovne znamke Xbox onkraj igralnih konzol. Pred tem so izdali izdelke, kot je mini hladilnik Xbox Series X, in sodelovali z Guccijem pri ustvarjanju omejene izdaje Gucci Xbox.

