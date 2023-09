Predstavljamo Xbox Mastercard: Gamers' Dream Card za Xbox Insiders

By

Microsoft je pravkar napovedal lansiranje Xbox Mastercard, kreditne kartice, namenjene uporabnikom Xbox Insiders v Združenih državah. Ta nepričakovana poteza omogoča igralcem, da z vsakim nakupom zaslužijo točke kartice in jih unovčijo za igre in druge predmete na xbox.com.

Kartica Xbox Mastercard, ki jo izda Barclays, je brez letne pristojbine in bo na voljo uporabnikom Xbox Insiders, ki prebivajo v celinskih Združenih državah, na Aljaski in na Havajih. Zainteresirani se lahko od 21. septembra dalje prijavijo za kartico, ki bo izhajala v valovih vso jesensko sezono.

Imetniki kartice bodo pridobili točke kartice za vsak porabljen dolar. Nakup ustreznih izdelkov v trgovini Microsoft Store vam bo prinesel 5-kratno število točk na kartici, medtem ko boste z uporabo storitev dostave v restavracijah, kot sta Grubhub in DoorDash, ali storitev pretakanja, kot sta Netflix in Disney+, pridobili 3-kratno število točk na kartici. Za vsakodnevne nakupe bodo imetniki kartice prejeli 1x kartične točke.

Poleg teh nagrad Microsoft ponuja tudi nekaj privlačnih ugodnosti. Ob prvem nakupu boste pridobili 5,000 točk kartice, kar ustreza 50 USD. Poleg tega bodo novi uporabniki Xbox Game Pass za svoj prvi nakup prejeli tri mesece Xbox Game Pass Ultimate ali pa jo bodo imeli možnost podariti prijatelju.

Kot pri vsaki kreditni kartici je pomembno upoštevati letno obrestno mero (APR). Xbox Mastercard ponuja tri možnosti: 20.99 %, 26.99 % ali 31.99 %, odvisno od kreditne sposobnosti imetnika kartice.

Medtem ko so igralci upali na več novic o Xbox Game Pass, uvedba kartice Xbox Mastercard ponuja razburljivo priložnost za Xbox Insiders, da uživajo v dodatnih ugodnostih in nagradah. Kmalu se prijavite in izboljšajte svojo igralno izkušnjo!

Viri:

– objava za Xbox Wire

– Pogoji in določila kartice Xbox Mastercard