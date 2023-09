Najnovejša posodobitev Mete omogoča boljšo prilagoditev avatara na slušalkah Quest VR

Meta, prej znana kot Facebook, je predstavila novo posodobitev za svoje slušalke Quest VR, ki ponujajo izboljšane možnosti prilagajanja za avatarje. Posodobitev v57 omogoča uporabnikom, da natančno prilagodijo videz svojega avatarja, vključno z barvo las in obrvi, prilagoditvijo tona kože, izbiro ličil in barvo obraza.

Namen posodobitve je izboljšati izkušnjo navidezne resničnosti tako, da uporabnikom omogoči ustvarjanje avatarjev, ki bolje odražajo njihov resnični jaz. Pred posodobitvijo so bili uporabniki omejeni na izbiro iz nabora vnaprej izbranih barv las, medtem ko v57 omogoča drsnike za določanje osnovne barve las in poudarkov. Dodane so bile tudi dodatne možnosti ličenja, kot sta rdečilo in barva za obraz.

S prihajajočo uvedbo nog avatarjev naj bi se splošna kakovost Metinih avatarjev znatno izboljšala. Posodobitev v57 vključuje tudi druge izboljšave, vključno z možnostjo preklica pošiljanja slikovnih sporočil, preimenovanje vira Explore v vir Horizon in odstranitev hkratnega predvajanja v mobilno aplikacijo Quest na telefonih iPhone.

Pričakuje se, da bo Meta's Connect dogodek, predviden za 27. in 28. september, razkril nadaljnje posodobitve programske opreme za slušalke Quest. Pričakuje se, da bo dogodek zagotovil več podrobnosti o govoricah o Questu 3 in prihajajoči mobilni aplikaciji Horizon Worlds, po nedavnem Metinem teaserju o novicah Horizon Worlds na njihovem blogu.

Viri:

– Jay Peters, The Verge

– Meta blog: https://www.meta.com/en-GB/blog/what-horizon-worlds-has-taught-us-about-the-future-of-shared-virtual-reality/