Leta 1991 je Philipsov CD-i (Compact Disc-Interactive) vstopil v igralniško industrijo. Medtem ko je CD-i obljubil, da bo predvajal tako CD-je kot video igre, je njegova sramota prav v igrah, ki jih ponuja. Zlasti franšiza Zelda je bila med naslovi, ki so se prebili na to platformo, le da je bila deležna širokega prezira in razočaranja. Hitro naprej v leto 2023 in Seth Fulkerson, znan kot "Dopply", naj bi izdal Arzette: The Jewel of Faramore, platformsko igro, ki se pokloni nenavadnim in pogosto kritiziranim igram iz obdobja CD-i.

Arzettein demo na PAX West 2023 je pokazal predanost in pozornost do podrobnosti, ki ju je Fulkerson vložil v projekt. Igra zvesto zajema vizualne podobe in mehanike izvirnih iger CD-i Zelda. Fulkerson je skupaj s poznavalci retro iger Limited Run natančno preoblikoval ročno poslikana ozadja, podrobne sprite in celo zloglasne prizore, ki so jih mnogi prezirali. Kljub negativnemu dojemanju, ki obdaja izvorni material, Fulkerson vidi potencial v izvirnih igrah, ceni njihovo mešanico linearnih in nelinearnih zasnov ravni ter njihov poseben vizualni slog.

Medtem ko je posnemanje retro iger postalo priljubljen žanr, Arzette izstopa kot eden prvih poskusov posnemanja izkušnje CD-i. Fulkerson priznava, da mnogi igralci morda sploh ne poznajo iger, ki so navdihnile Arzette, vendar verjame, da lahko v ročno poslikani akcijski platformni igri s svojimi očarljivimi in včasih smešnimi vmesnimi prizori uživa vsakdo. Za tiste, ki poznajo izvorni material, so na voljo velikonočna jajca in subtilne reference, razpršene po igri, ki dodajo dodatno plast užitka.

Čeprav se Fulkerson zaradi pravnih razlogov ne more izrecno sklicevati na izvirne igre Zelda CD-i, sprejema njihov navdih, medtem ko si prizadeva ustvariti neodvisno in edinstveno izkušnjo z Arzette. Pravzaprav je eden od izvirnih umetnikov iz iger CD-i Zelda, Rob Dunlavey, prispeval k zemljevidu sveta in umetnosti ravni v Arzette, ki prikazuje povezavo med obema projektoma.

Kar ločuje Arzette od drugih, je resen poskus oživitve zelo klevetane dobe iger. Fulkersonova strast do premalo cenjenih iger in njegovo prepričanje v njihov neizkoriščen potencial sta očitna v tem projektu. Z Arzette upa, da bo pokazal, da je s časom, viri in dobro zasnovo iger mogoče celo "slabe" igre spremeniti v nekaj prijetnega in nepozabnega.

