Nekdanji diplomirani Matty J postane glavni pakirnik ALDI, da bi zbral denar za dobrodelne namene

Avstralski televizijski zvezdnik Matthew Johnson, znan kot Matty J, je bil imenovan za uvodnega glavnega pakirnega direktorja (CPO) ALDI. Kot del svoje vloge bo Matty J vodil prvo storitev ALDI za pakiranje vrečk, namenjeno zbiranju denarja v dobrodelne namene. Stranke se lahko odločijo za storitev VIPpacking v vrednosti 2 USD in uživajo v opazovanju Mattyja J in drugih prostovoljcev, kako pakirajo živila, medtem ko jim v trgovini postrežejo s kavo. Vsa sredstva, zbrana s to storitvijo, bodo donirana Camp Quality, avstralski dobrodelni organizaciji za otroke z rakom, ki organizira rekreacijske dejavnosti in bolnišnične programe za otroke z rakom.

Matty J je izrazil navdušenje nad svojo novo vlogo z besedami: »Kakšna čast je biti izbran za prvega vodjo pakirnice ALDI Australia. Vedno sem si želel naziv glavnega častnika.” Omenil je tudi, da je izpopolnjeval svoje sposobnosti pakiranja, da bi zagotovil, da lahko spakira čim več vrečk za ta veliki namen.

Matty J bo 16. septembra osebno pakiral kovčke v trgovini ALDI's Brookvale v Sydneyju. Tisti, ki se dogodka ne bodo mogli udeležiti, bodo imeli Avstralci možnost kupiti posebne nakupe Camp Quality ali donirati v dobrodelne namene. ALDI bo izenačil vse donacije strank, opravljene v trgovini ali na spletu, do vrednosti 100,000 USD.

Generalni direktor ALDI v NSW, Alex Foster, je izpostavil sposobnosti pakiranja Mattyja J in omenil, da ga bodo preizkusili, da bi zagotovili, da sledi zlatim pravilom pakiranja, vključno s polaganjem težjih predmetov na dno in lažjih predmetov na vrh, pri čemer se izogibajte stiskanju kruha. .

ALDI je kampu Quality doniral že več kot 5.3 milijona dolarjev, odkar je leta 2020 sodeloval z dobrodelno organizacijo. Ta prispevek je pomagal 5,662 otrokom obiskovati rekreativne programe, ki jih organizira dobrodelna organizacija. Izvršna direktorica Camp Quality Deborah Thomas je poudarila pomen zbranih sredstev in navedla, da otrokom, ki se soočajo s travmo zaradi raka, omogočajo dostop do specialistične oskrbe, podporne skupnosti, priložnosti za oddih, izobraževalnih programov in nepozabnih izkušenj.

