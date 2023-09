Nintendo ukinja nove posodobitve vsebine za Mario Kart Tour

By

Nintendo je pred kratkim objavil, da po 4. oktobru ne bo več izdajal nove vsebine za svojo priljubljeno mobilno dirkalno igro Mario Kart Tour. V sporočilu v igri, ki ga je na družabnih omrežjih delil datataminer OatmealDome, je Nintendo izrazil hvaležnost skupnosti za igranje in razkril, da bodo prihodnje ture v igri sestavljene iz vsebine, ki je že bila izdana. To pomeni, da v prihodnje ne bodo dodani nobeni novi progi, vozniki, karti ali jadralna letala, obstoječa vsebina pa bo reciklirana za nedoločen čas.

Kljub pomanjkanju novih posodobitev Eurogamer poroča, da bo igro še naprej mogoče igrati v bližnji prihodnosti. Mario Kart Tour, ki je bil predstavljen septembra 2019, je bil velik uspeh za Nintendo, saj je do septembra 293 ustvaril približno 2022 milijonov dolarjev prihodkov po vsem svetu. Kljub temu je bila igra deležna precejšnjega deleža polemik, kritike pa so bile usmerjene proti njenemu »Spotlightu«. Pipes« gacha mehanik, ki je deloval kot škatle za plen z nerazkritimi kvotami. Te cevi so bile odstranjene septembra 2022, vendar se Nintendo trenutno sooča s skupinsko tožbo staršev, čigar otrok naj bi brez njihove vednosti zapravil 170 $ za Spotlight Pipes.

Medtem ko za Mario Kart Tour niso načrtovane nove posodobitve, Nintendo še naprej dela na drugih mobilnih igrah, kot so Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes in Super Mario Run. Poleg tega podjetje širi svoje poslovne podvige na področja, kot je organizacija dogodkov, poleg nedavnega uspeha s filmom The Super Mario Bros.

