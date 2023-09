Nintendo bo prenehal dodajati novo vsebino v mobilno igro Mario Kart Tour

By

Nintendo in založnik iger DeNA bosta s 4. oktobrom prenehala ustvarjati nove vsebine za priljubljeno mobilno igro Mario Kart Tour. Ta poteza nakazuje, da Nintendo morda preusmerja svojo pozornost stran od mobilnih iger.

Za praznovanje obletnice igre bo nova vsebina izdana kot del turneje Anniversary Tour, ki se začne 20. septembra. Vendar pa bo Nintendo po predstavitvi Battle Tour 4. oktobra izdal samo staro vsebino. Družba je izjavila: "Po Battle Touru, ki se začne 04. 10. 2023, ne bodo dodani novi tečaji, vozniki, karti ali jadralna letala." Nintendo ni pojasnil te odločitve, vendar je izrazil upanje, da bodo igralci še naprej uživali v igri.

Mario Kart Tour je bil velik uspeh za Nintendo, saj je postala njegova druga najbolj zaslužkana mobilna igra za Fire Emblem Heroes. Z 230 milijoni prenosov je ustvaril približno 243 milijonov dolarjev prihodkov. Vendar pa so mobilne igre v primerjavi s konkurenti, kot sta Activision in Take-Two, predstavljale relativno majhen odstotek celotnega zaslužka Nintenda.

Kljub omejenemu uspehu Nintenda na trgu mobilnih iger so druga podjetja še naprej vlagala v ta sektor. Sony na primer načrtuje, da bo do leta 50 približno 2025 % njegovih iger na voljo na mobilnih napravah in osebnih računalnikih, pri čemer bo 20 % novih iger za PlayStation razvitih za pametne telefone. V zasledovanju tega cilja je Sony lani ustanovil oddelek PlayStation Studios Mobile Division.

Odločitev Nintenda, da ustavi dodajanje nove vsebine Mario Kart Tour, odraža izzive, s katerimi se podjetje sooča v industriji mobilnih iger. Vendar je treba še ugotoviti, ali ta poteza pomeni večji premik v splošni strategiji Nintenda.

