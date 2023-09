Predstavljamo Logitech Reach: revolucionarno zgibno kamero

Logitech je predstavil svojo najnovejšo inovacijo, Logitech Reach, revolucionarno zgibno kamero, zasnovano za izboljšanje uporabniške izkušnje med osebnimi predstavitvami, predavanji, konferenčnimi klici in pretočnimi sejami.

Navdih za Logitech Reach izhaja iz opazovanja izzivov, s katerimi se soočajo uporabniki pri deljenju nedigitalnih vsebin. Logitech je izvedel obsežno raziskavo in ugotovil, da se posamezniki bodisi zadovoljijo s slabšo obstoječo opremo, se zatečejo k žongliranju z več napravami ali krmarijo po zapletenih proizvodnih procesih. Logitech Reach želi premagati te ovire tako, da uporabnikom omogoča enostavno upravljanje kamere v različnih smereh med deljenjem vsebine.

Ključne značilnosti Logitech Reach vključujejo izjemno kakovost videa pri 1080p/60fps, podobno starejši Logitech Streamcam. Z vgrajeno napredno stekleno optiko in 4.3-kratnim zoomom brez izgub s samodejnim ostrenjem ta fotoaparat zagotavlja, da so poudarjene tudi najmanjše podrobnosti. Poleg tega lahko uporabniki svobodno premikajo kamero vodoravno in navpično, kar ponuja neprimerljivo prilagodljivost.

Logitech je dal prednost priročnosti in prijaznosti do uporabnika z Logitech Reach. Kamera se ponaša z enostavno nastavitvijo plug-and-play prek USB-ja in je združljiva z večino osebnih računalnikov in pretočnih platform, zaradi česar je lahko dostopna širokemu krogu uporabnikov.

Za nadaljnje spodbujanje vstopa na trg je Logitech sodeloval s platformo Indiegogo Enterprise. To strateško sodelovanje omogoča zgodnji dostop do Logitech Reach, skupaj z znižanimi cenami za prve uporabnike. S tem pristopom želi Logitech zbrati dragocene povratne informacije uporabnikov za stalno izboljšanje delovanja kamere.

Če želite raziskati najnovejšo Logitechovo ponudbo, Logitech Reach, se lahko prijavite na posodobitve v zvezi z njeno izdajo in ostanete obveščeni o možnih časovno omejenih ponudbah na uradni spletni strani Logitech.

