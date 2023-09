Zaslon LG MAGNIT 4K Ultra HD: luksuzna izkušnja domače zabave

Zaslon LG MAGNIT 4K Ultra HD se je težko pričakovano predstavil na sejmu CEDIA Expo 2023 in navdušil obiskovalce s svojim dih jemajočim videzom in elegantnim dizajnom. Ta napredni zaslon, namenjen lastnikom luksuznih stanovanj, ponuja resnično poglobljeno izkušnjo domače zabave.

Z ogromnim zaslonom velikosti 118 palcev se LG MAGNIT izpostavlja kot zaželen luksuzni model v segmentu domačega kina in digitalne umetnosti. Umeščen med 136-palčni stanovanjski zaslon Micro LED LG MAGNIT in 97-palčni brezžični televizor LG SIGNATURE OLED M, ta zaslon zagotavlja impresivno izkušnjo gledanja, ki presega pričakovanja.

Opremljen z visoko ceno 237,000 $, LG MAGNIT ponuja izjemno barvno reprodukcijo, jasnost in kontrast. Njegova ločljivost 4K, razmik slikovnih pik 0.6 mm in najsodobnejša tehnologija LED čip na plošči (COB) zagotavljajo oster in živahen zaslon. Poleg tega zaslon vključuje obdelavo, izboljšano z umetno inteligenco, in deluje na uporabniku prijazni platformi pametnega televizorja webOS.

Ena od pomembnih lastnosti LG MAGNIT je njegov zaslon Micro LED. Ta inovativna tehnologija, ki temelji na napredni tehnologiji LG-jevih svetlečih diod z direktnim pogledom (DVLED), zagotavlja posamezne vire svetlobe za vsako od več kot 8 milijonov slikovnih pik. To omogoča, da zaslon doseže čisto črnino in visok kontrast z izklopom slikovnih pik na delih slike, ki so črni. Z združljivostjo s HDR 10 in HDR 10 Pro ponuja LG MAGNIT izboljšan dinamični razpon za še bolj osupljivo vizualno izkušnjo.

Namestitev LG MAGNIT je izjemno priročna za certificirane integratorje LG MAGNIT. Preprosta zasnova zaslona z dvema omaricama omogoča hitro in učinkovito nastavitev, ki presega postopek namestitve drugih modularnih LED zaslonov. Poleg tega zaslon integrira tehnologiji AirPlay 2 in Miracast, kar omogoča brezžično pretakanje iz različnih naprav, vključno z iOS, Android, macOS in Windows 10.

LG MAGNIT s svojimi obsežnimi možnostmi povezovanja ponuja prilagodljivost pri povezovanju zunanjih naprav. Vsebuje štiri vhodna vrata HDMI, digitalni avdio izhod, dva vhodna vhoda USB, vrata RS232C in več. Na zaslonu so celo vnaprej naložene priljubljene aplikacije za pretakanje, kot so YouTube, Disney+ in Prime Video, zaradi česar je začetna nastavitev preprosta.

Za popolno izkušnjo razkošne domače zabave bo LG MAGNIT vseboval avdio sisteme priznane znamke Bang & Olufsen. To partnerstvo zagotavlja izjemno kakovost zvoka, ki dopolnjuje osupljive slike.

Z osnovno 2-letno garancijo, ki jo je mogoče podaljšati na 5 let, LG MAGNIT zagotavlja, da lahko stranke brez skrbi uživajo v svoji naložbi.

Za zaključek, zaslon LG MAGNIT 4K Ultra HD ponuja neprekosljivo vizualno izkušnjo za lastnike luksuznih stanovanj. S svojo ekspanzivno velikostjo, napredno tehnologijo, brezhibnim postopkom namestitve in impresivnimi funkcijami ta zaslon postavlja nov standard za domače razvedrilo.

