Izraelska centralna banka razmišlja o izdaji digitalnega šekela

By

Izraelska centralna banka, Bank of Israel, preučuje možnost izdaje digitalnega šekela za izboljšanje plačilnih sistemov v državi. Čeprav odločitev o uvedbi digitalnega šekela še ni bila sprejeta, je centralna banka še vedno zavezana premikanju meja digitalnih valut.

Centralna banka je novembra 2021 začela raziskovati in se pripravljati na morebitno izdajo digitalnega šekela kot sredstva za ustvarjanje učinkovitejšega plačilnega sistema. Izrael je konec leta 2017 sprva razmišljal o izdaji digitalne valute centralne banke (CBDC), nedavna osredotočenost na digitalni šekel pa je v skladu s svetovnimi trendi v razvitih gospodarstvih.

Guverner Bank of Israel Amir Yaron je izjavil, da je odločitev o izdaji digitalnega šekela še vedno odprta, tako kot v večini razvitih gospodarstev. Vendar je centralna banka predana temu, da ostane v ospredju raziskovanja CBDC in podpira prizadevanja za posodobitev plačilnih sistemov in finančnega sistema kot celote.

Izraelska centralna banka je že sodelovala s svojo kolegico v Hongkongu in Banko za mednarodne poravnave pri projektu Sela. Ta projekt je pokazal izvedljivost maloprodajnega CBDC, ki združuje dostopnost, konkurenco in močno kibernetsko varnost, hkrati pa ohranja prednosti fizične gotovine.

Digitalni šekel bi lahko povečal konkurenco v izraelskem finančnem sistemu, v katerem trenutno prevladuje nekaj velikih bank in institucij. Namestnik guvernerja Andrew Abir je poudaril potrebo po enakih konkurenčnih pogojih, ki novim udeležencem omogočajo, da ponujajo finančne produkte. Nedavno zvišanje obrestnih mer je poudarilo omejitve obstoječih bank pri prenosu zvišanja obrestnih mer na stanja strank, kar je povzročilo nezadovoljstvo javnosti.

Banka Izraela priznava hitro digitalizacijo gospodarstva in vidi potencialne koristi digitalnega šekla. Če bo izvedena, namerava centralna banka dati prednost zasebnosti v digitalnih transakcijah, pri čemer bo zagotovila vsaj enako raven zasebnosti kot pri obstoječih digitalnih plačilnih metodah.

Čeprav odločitev glede digitalnega šekla še ni dokončna, Banka Izraela dejavno raziskuje možnosti in ostaja v ospredju raziskav in razvoja CBDC.

Viri:

– Reuters: https://www.reuters.com/markets/japan-central-bank-says-got-find-way-deal-digital-currencies-2022-09-12/

– Banka Izraela: https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/15-28-2021.aspx