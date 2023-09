Applove stranke se soočajo z dodatnimi stroški v višini 20 GBP za zamenjavo polnilnih vrat za iPhone

Apple naj bi prvič po 11 letih spremenil polnilna vrata in kable na svojih iPhonih, da bodo v skladu s predpisi EU. Zakonodaja Evropske unije zahteva, da vsi telefoni uporabljajo standard USB-C, Apple pa naj bi ta standard sprejel v svojih prihajajočih modelih iPhone. Vendar ima ta sprememba stroške za stranke.

Novi polnilni kabel ne bo združljiv s trenutnimi polnilnimi kockami, ki jih uporabljajo mnogi lastniki iPhonov. Posledično bodo morali lastniki novih iPhonov posebej kupiti napajalnik za 19.99 GBP. Ta dodatni strošek povečuje že tako visoke stroške najnovejših modelov iPhona, pri čemer se iPhone 15 približuje 2,000 £.

Applova odločitev, da z novimi iPhoni ne vključuje več napajalnikov, je poskus zmanjšanja elektronskih odpadkov. Vendar to pomeni, da bodo stranke, ki bodo nadgradile starejše modele, ugotovile, da njihovi obstoječi adapterji ne delujejo z novimi napravami. Ta sprememba lahko povzroči frustracije, saj se starejši standard USB še vedno pogosto uporablja.

Da bi rešil to težavo, naj bi Apple spodbujal osebje svoje trgovine, naj poleg novih iPhonov prodaja stenske adapterje. Podjetje je svoje najnovejše iPade in prenosnike že preneslo na povezave USB-C, iPhone pa je naslednja naprava, ki bo doživela to spremembo.

Vrata USB-C ponujajo hitrejše polnjenje in prenos podatkov v primerjavi s starejšimi vrati USB-A. Medtem ko mnogi starejši polnilni adapterji za iPhone uporabljajo vrata USB-A, se pričakuje, da bodo novi iPhoni vključevali kabel s standardom USB-C na obeh koncih.

Kljub morebitnim neprijetnostim in dodatnim stroškom za stranke Apple to spremembo polnilnih vrat uporablja globalno. Do konca prihodnjega leta morajo vsi telefoni, ki se prodajajo v Evropski uniji, sprejeti standard USB-C.

Analitiki špekulirajo, da bi ta sprememba lahko vplivala na prodajo iPhona, saj bi bodoči kupci lahko odložili svoje nadgradnje. Cena najcenejših modelov iPhone 15 naj bi ostala pri 849 £, vendar analitiki predvidevajo, da se bodo dražji modeli »Pro« podražili.

Na splošno lahko Applova odločitev, da upošteva predpise EU v zvezi s spremembo polnilnih vrat, predstavlja izziv za stranke, vendar je usklajena z globalnimi prizadevanji za standardizacijo povezljivosti naprav.

Opredelitve:

– USB-C: USB-C (ali USB Type-C) je univerzalni standard za polnjenje in prenos podatkov, ki ponuja višje hitrosti v primerjavi s starejšim standardom USB-A.

– USB-A: USB-A so standardna vrata USB, ki se pogosto uporabljajo za polnjenje in prenos podatkov v računalnikih, avtomobilih in polnilnih adapterjih.

Viri:

– Viri niso navedeni.