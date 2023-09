Je iPhone 15 naslednja zamenjava namizja?

By

Apple naj bi jutri na posebnem dogodku razkril iPhone 15, govorice pa kažejo, da bo opremljen s priključkom USB-C, ki bo nadomestil priključek Lightning, ki je standard od iPhona 5. Novi iPhone naj bi imel tudi vrata Thunderbolt, ki ponujajo razširjene vhodne in izhodne možnosti za podatke, zaslon, napajanje itd.

S temi posodobitvami strojne opreme bi lahko iPhone potencialno postal transformativna naprava v računalniški pokrajini. Konkurenti, kot je Samsung, so že raziskali, kako lahko pametne telefone nadomestijo namizje, pri čemer Samsungov DeX ponuja kompetentno izkušnjo namizja. Govorice kažejo, da bo Android morda kmalu predstavil tudi izvorni namizni način.

Čeprav Apple ni v celoti dokazal, da lahko iPadOS nadomesti namizno računalniško okolje, je potencial ogromen. IPhone 15 z vrati USB-C in zmogljivostmi Thunderbolt bi lahko deloval kot tanek odjemalec v žepni velikosti, kar bi uporabnikom omogočilo povezavo z zunanjimi zasloni in vhodnimi napravami, kjer koli in kadar koli jih potrebujejo.

Trenutno imajo iPhoni omejene zmogljivosti, ko so povezani z zunanjim zaslonom. Uporabniki lahko samo zrcalijo zaslon svoje naprave ali oddajajo videoposnetek v ločljivosti, ki je optimizirana za gledanje televizije ali monitorja, ostali vmesnik pa ostane nedotaknjen.

Vendar pa bi lahko iPhone, ki lahko projicira izkušnjo, podobno namizju, ko je povezan z zaslonom, za mnoge uporabnike nadomestil prenosni računalnik. Zmogljivi procesorji iPhone-a, ki se uporabljajo tudi v računalnikih Mac, imajo zmogljivost, potrebno za opravila, kot so pošiljanje e-pošte, brskanje po spletu, predvajanje videoposnetkov in celo urejanje fotografij. iPadOS že ponuja podobno funkcionalnost na isti strojni opremi.

Medtem ko Apple morda tvega kanibalizacijo lastnega trga Mac, je podjetje v preteklosti sprejelo priložnosti za vodenje sprememb paradigme pri uporabi naprav. Jutrišnja objava za iPhone bi lahko pomenila začetek nove dobe za pametne telefone, vendar ostaja negotovo, ali bo namizni način predstavljen letos ali v prihodnosti.

Skratka, potencialni priključek USB-C in vrata Thunderbolt iPhone 15 bi ga lahko postavili kot pravo zamenjavo namizja. Ali se bo Apple odločil izkoristiti to priložnost in na novo opredeliti koncept pametnega telefona, bomo še videli.

