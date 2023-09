Apple razkriva iPhone 15: funkcije, cene in datum izdaje

Apple je nedavno predstavil svojo težko pričakovano linijo iPhone 15 na posebnem dogodku v gledališču Steve Jobs v Cupertinu v Kaliforniji. Novi modeli iPhone 15 bodo v Aotearoi (Nova Zelandija) izšli 22. septembra, cene pa se začnejo pri 1649 NZ$ za standardni model, 2099 NZ$ za Pro in 2499 $ za Pro Max.

Med dogodkom je Apple razkril tudi najnovejše modele Apple Watch, ki imajo novo funkcijo upravljanja s kretnjami. S to funkcijo lahko uporabniki izvajajo različne funkcije s tapkanjem palca in kazalca skupaj.

Zanimivo je, da je serija iPhone 15 lansirana z enakimi osnovnimi cenami kot prejšnja serija iPhone 14 v ZDA. Vendar pa je na Novi Zelandiji cena osnovnega iPhone 15 za 50 NZ$ višja od cene iPhone 14. Cena ob zagonu iPhone 15 Pro je 100 NZ$ višja od cene za iPhone 14 Pro, nova modela Plus in Pro Max pa sta doživela zvišanje cene ob zagonu. 300 NZ$ v primerjavi z lanskimi modeli.

Ena od pomembnih značilnosti serije iPhone 15 je uvedba vrat USB-C za polnjenje. Ta korak je sledil potem, ko je Evropska unija sprejela zakonodajo, ki zahteva, da vse majhne naprave, vključno s pametnimi telefoni, uporabljajo polnjenje USB-C do leta 2024. S to spremembo lahko isti kabel, ki polni iPhone, polni tudi večino sodobnih telefonov Android in drugih naprav. Poleg tega omogoča povratno polnjenje, kar pomeni, da lahko uporabniki dodatno opremo, kot je etui za AirPods, napolnijo neposredno iz svojega iPhona.

Kar zadeva barve, bosta modela iPhone 15 Standard in Plus na voljo v roza, rumeni, modri, zeleni in črni barvi. Modela iPhone 15 Pro in Pro Max ponujata možnosti črne, bele, modre in naravnega titana. Vendar pa za razliko od nekaterih primerljivih telefonov Android standardni modeli iPhone 15 nimajo vedno vklopljenega zaslona ali 120Hz zaslona.

Modeli iPhone 15 Pro so opremljeni z lahkim in robustnim ohišjem iz titana, ki nadomešča nerjaveče jeklo, uporabljeno v prejšnjih modelih. Poleg tega je bilo stikalo za izklop zvoka na strani telefona nadomeščeno s programabilnim akcijskim gumbom.

Na splošno serija iPhone 15 ponuja nove funkcije, višje cene za nekatere modele in udobje polnjenja USB-C. S svojimi impresivnimi specifikacijami in posodobljenim dizajnom bodo ti novi iPhoni zagotovo pritegnili pozornost Applovih navdušencev in ljubiteljev tehnologije.

