Novi iPhone 15 bo predstavljen: kaj pričakovati

By

Apple naj bi razkril svoje najnovejše vodilne pametne telefone na predstavitvenem dogodku, imenovanem "Wanderlust". Tehnološki velikan bo predstavil nova iPhone 15 in iPhone 15 Pro, ki bosta posodobila lanske modele iPhone 14. Dogodek se je zgodil v ključnem trenutku za Apple, saj je svetovno povpraševanje po novih pametnih telefonih najnižje v zadnjem desetletju. Proizvajalec iPhone bo dogodek gostil v gledališču Steve Jobs v Apple Parku v Kaliforniji. Osrednji govor bo v živo predvajan na YouTubu.

IPhone 15 bo predvidoma izšel v petek, 22. septembra, prednaročila pa se bodo začela 15. septembra. Apple bo verjetno lansiral dva modela iPhone 15 Pro – enega običajnega modela s 6.1-palčnim zaslonom in večjega iPhone 15 Pro Max s 6.7-palčnim zaslonom. Pričakujeta se tudi nekoliko manj zmogljiva pametna telefona iPhone 15 in iPhone 15 Plus.

Novi iPhone 15 naj bi vseboval nadgrajen mikročip A17 Bionic, ki bo zagotovil učinkovitejši procesor in podaljšal življenjsko dobo baterije. Modeli Pro bodo izdelani z okvirjem iz titana za lažje in vzdržljivejše naprave. Govori se, da bodo imeli vsi modeli iPhone 15 prilagodljiv zaslon s kamero z luknjami na vrhu telefona, s čimer se bo odpravil dizajn z zarezo.

Pričakuje se, da bodo nadgradnje kamere osrednja točka predstavitve iPhone 15. Vstopni modeli bodo imeli zmogljivejšo širokokotno kamero, medtem ko bodo modeli Pro morda vključevali »periskopsko« lečo kamere za izboljšane zmogljivosti povečave. Poleg tega lahko gumb za izklop zvoka na strani telefona zamenjate s programirljivim gumbom za »dejanje«.

Novi iPhone 15 bo uporabljal tudi polnilni kabel USB-C, kot določa zakonodaja EU za standardizacijo polnilnikov in boj proti e-odpadkom. Zaradi novega kabla so lahko starejši kabli neuporabni za polnjenje. Pričakuje se, da bo izdana tudi Apple Watch Series 9, skupaj z možnimi posodobitvami slušalk Apple Watch Ultra in AirPod.

Informacije o cenah za iPhone 15 še niso bile objavljene.

Viri: Bloomberg, Nikkei, Apple