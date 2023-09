Apple razkriva iPhone 15, Apple Watch Series 9 in AirPods Pro 2 s polnjenjem USB-C

Apple je pravkar objavil svojo težko pričakovano novo linijo izdelkov za leto 2023, vključno z iPhone 15, Apple Watch Series 9 in AirPods Pro 2 s polnilnikom USB-C. IPhone 15 ima preklop na USB-C in razširjeno povečavo kamere za svoj model Pro. Družba upa, da bodo te nove ponudbe pritegnile stranke k nadgradnji in obrnile nedavni padec cene delnice.

Običajne in večje različice iPhona 15 ohranjajo oblikovne elemente prejšnjih modelov, vključno z aluminijastimi stranicami ter steklenimi zadnjimi in sprednjimi stranmi. Vendar pa imajo zdaj nove oblikovane robove in manjši izrez »dinamičnega otoka« na vrhu zaslona. Bistveno je izboljšan sistem dvojne kamere z glavnim senzorjem 48 milijonov slikovnih pik in 2-kratnim optičnim zoomom.

Novi modeli se ponašajo tudi z dvakrat svetlejšimi zasloni, ki omogočajo boljšo berljivost na prostem. Druga pomembna značilnost je uvedba vrat USB-C, ki omogoča polnjenje in združljivost z vrsto naprav. Telefona sta opremljena s čipom A16 in bosta na voljo v trgovinah 22. septembra, od 799 £ (799 $) za iPhone 15 in 899 £ (899 $) za iPhone 15 Plus.

Vrhunska modela iPhone 15 Pro in 15 Pro Max sta letos prejela največ nadgradenj, vključno z manjšimi okvirji, matiranim zadnjim steklom in stranicami iz titana za večjo vzdržljivost in lažjo težo. Stikalo za izklop zvoka je bilo nadomeščeno z akcijskim gumbom, ki lahko izvaja več funkcij. Ti modeli imajo tudi čip A17 Pro za izboljšano zmogljivost, hitrejša vrata USB-C in boljše kamere. Zlasti iPhone 15 Pro Max je opremljen s telefoto kamero z ločljivostjo 12 MP, ki ponuja 5-kratni optični zoom, podobno kot telefoni Samsung in Google.

Apple je predstavil tudi Apple Watch Series 9 in Ultra 2. Series 9 ohranja znani dizajn, hkrati pa ponuja nov čip S9 za hitrejšo obdelavo in svetlejši zaslon. Ultra 2 pa ima še svetlejši zaslon s 3,000 niti in ohišje iz 95 % recikliranega titana. Oba modela bosta na voljo od 399 £ (399 $) za Apple Watch Series 9 in 799 £ (799 $) za Watch Ultra Series 2.

Na splošno Applova najnovejša linija izdelkov prikazuje izboljšave v zmogljivosti, dizajnu in trajnosti. Te nove ponudbe naj bi prispele v trgovine 22. septembra in Apple upa, da bodo ponovno vzbudile zanimanje kupcev in okrepile svoj položaj na trgu.

