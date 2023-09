Pricurljale podrobnosti o liniji iPhone 15 razkrivajo težo in mere

By

Nedavno poročilo je razkrilo ključne podrobnosti o prihajajoči seriji iPhone 15, vključno z iPhone 15, iPhone 15 Pro in iPhone 15 Pro Max. Poročilo razkriva težo in mere teh težko pričakovanih pametnih telefonov, kar zagotavlja vpogled v to, kaj lahko pričakujemo od Applovih telefonov naslednje generacije.

Glede na neimenovane vire, ki jih navaja MacRumors, bo imel iPhone 15 dimenzije 147.6 × 71.6 × 7.8 mm in tehtal 171 g, kar je skoraj enako kot njegov predhodnik, iPhone 14, ki je meril 146.7 × 71.5 × 7.8 mm in tehtal 172 g. Vendar naj bi bil prihajajoči model za gram lažji. Podobno bo iPhone 15 Plus obdržal enako aluminijasto ohišje 6013 T6 kot model 2022.

Po drugi strani pa bi lahko modeli Pro v liniji iPhone 15 doživeli pomembnejše spremembe. Govori se, da bo iPhone 15 Pro meril 146.6 × 70.6 × 8.25 mm in tehtal 188 g. V nasprotju s tem je iPhone 14 Pro meril 147.5 × 71.5 × 7.85 mm in tehtal 206 g. Kljub temu, da je nekoliko debelejši, naj bi se teža iPhone 15 Pro zmanjšala za 8.73 odstotka.

Poleg tega je imel iPhone 14 Pro Max, ki je bil predstavljen lani, dimenzije 160.7 × 77.6 × 7.85 mm in tehtal 240 g. Naslednik, iPhone 15 Pro Max, naj bi tehtal 221 g in meril 159.9 × 76.7 × 8.25 mm, s čimer naj bi bil za 7.91 odstotka lažji od predhodnika.

Govori se, da bosta imela iPhone 15 Pro in iPhone 15 Pro Max ohišje iz titana namesto iz nerjavečega jekla. Pričakuje se, da bodo zaradi te spremembe pametni telefoni lažji in vzdržljivejši. Pričakuje se, da bosta iPhone 15 in iPhone 15 Plus obdržala aluminijasto ohišje, kar nakazuje, da bo njuna teža ostala relativno nespremenjena.

Medtem ko je zmanjšanje teže za modele Pro morda minimalno, lahko lažje ohišje pomaga izravnati dodatno težo zaščitnega ohišja. Prejšnje napovedi so ocenile, da bo iPhone 15 Pro tehtal 191 g, iPhone 15 Pro Max pa 221 g zaradi prehoda na ohišje iz titana.

Ker se septembra bliža Applov uradni dogodek ob predstavitvi z naslovom 'Wonderlust', so nam te razkrite podrobnosti dale vpogled v prihajajočo linijo iPhone 15. Z doslednimi meritvami za običajne modele in opaznim zmanjšanjem teže za modele Pro se lahko ljubitelji Apple veselijo nove generacije elegantnih in lahkih pametnih telefonov.

Viri:

– MacRumors