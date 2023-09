Povzetek Appleovih govoric: iPad Mini 7, polnilna torbica USB-C in nadgradnje fotoaparata iPhone 15

V današnjem pregledu govoric o Applu so špekulacije o prihajajočem iPadu mini 7, možnosti polnilne torbice USB-C za AirPods in nadgradnjah kamere za modele iPhone 15.

Začenši z iPadom mini 7, govorice kažejo, da bi ga lahko razkrili pozneje, po možnosti prek sporočila za javnost družbe Apple. Zdi se, da je poudarek na izboljšanju specifikacij in ne na večji prenovi. iPad mini je zaradi svoje kompaktne velikosti odlična ročna igralna naprava, zato igralci upajo na objave iger, povezane z njim.

Če se premaknemo k dodatkom, se ugiba o polnilni torbici USB-C za AirPods. To bi bil dobrodošel dodatek za uporabnike, ki imajo več kablov USB-C, vendar z njimi ne morejo polniti svojih slušalk AirPods. Vendar se pričakuje, da polnilna torbica USB-C ne bo poceni.

Druga pričakovana sprememba je sprejetje povezljivosti USB-C v seriji iPhone 15. To bi pomenilo konec lastniških vrat Lightning, ki uporabnikom omogočajo uporabo kablov USB-C za polnjenje in prenos podatkov. Čeprav ta poteza ni prelomna, saj številni telefoni Android že leta uporabljajo USB-C, Apple usklajuje z industrijskim standardom.

Nadgradnje kamere za modele iPhone 15 vključujejo izboljšano računalniško fotografijo in uvedbo periskopske kamere s 6-kratnim optičnim zoomom na iPhone 15 Pro Max. Izboljšave računalniške fotografije so namenjene zagotavljanju še boljših fotografij in tako v koraku s konkurenco iz Googla in Samsunga. Telefoto kamera s 6-kratnim optičnim zoomom naj bi dosegla ravnotežje med uporabnostjo in impresivno kakovostjo fotografij.

Na splošno te govorice rišejo vznemirljivo sliko za Applove navdušence. Pričakuje se, da bodo iPad mini 7, polnilna torbica USB-C za slušalke AirPods in nadgradnje fotoaparatov v modelih iPhone 15 prinesli znatne izboljšave v Applovi ponudbi izdelkov.

Opredelitve:

– USB-C: univerzalni priključek, ki omogoča hitrejše polnjenje in prenos podatkov v primerjavi s priključkom Lightning.

– Izboljšanje specifikacij: izboljšanje specifikacij naprave, kot so procesor, kamera ali zmogljivost shranjevanja.

– Računalniška fotografija: uporaba programskih algoritmov za izboljšanje in optimizacijo kakovosti fotografij, posnetih s kamero pametnega telefona.

