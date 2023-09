Kako nastaviti eSIM na vaš iPhone 15

Izid serije iPhone 15 je s seboj prinesel številne nove funkcije in izboljšave, vključno z uporabo tehnologije eSIM. S prehodom na eSIM odpade potreba po fizični kartici SIM, saj je digitalna kartica SIM vgrajena neposredno v napravo.

Torej, kaj točno je eSIM? Kartica SIM se tradicionalno uporablja za identifikacijo vašega telefona pri operaterju in obratno. Operaterju pove, kateri telefon uporabljate ter katero številko in operaterja naj dodeli vaši slušalki. Po drugi strani pa je eSIM digitalna različica kartice SIM, ki jo je mogoče po potrebi programirati in ponovno programirati. IPhone 15 lahko shrani do osem različnih eSIM, zaradi česar je priročen za popotnike ali tiste z več poslovnimi linijami.

Nastavitev kartice eSIM na vaš iPhone 15 je razmeroma preprost postopek. Ko naročite svoj iPhone, sta vaš operater in telefonska številka povezana z napravo. Ko aktivirate svoj novi iPhone in opravite postopek hitrega začetka, boste pozvani, da potrdite, da želite aktivirati svojo telefonsko številko na vašem iPhoneu. Od tam lahko sledite navodilom na zaslonu za nastavitev eSIM za svoj račun.

Če prenašate podatke iz starejšega modela iPhona, lahko preprosto izberete možnost prenosa iz drugega iPhona, Apple pa bo poskrbel za ostalo. Postopek je običajno hiter, vendar se lahko razlikuje glede na promet strežnika.

Če ste med nastavitvijo preskočili prenos številke, lahko svojo številko in eSIM še vedno prenesete v iPhone 15. Odprite aplikacijo Nastavitve, pojdite na Cellular in izberite Set Up Cellular. Sledite navodilom za dokončanje postopka.

Za tiste, ki preklopijo s telefona Android na iPhone 15, se lahko postopek razlikuje glede na operaterja. Če med začetno nastavitvijo niste pozvani, da prenesete svojo številko, se boste morali obrniti na službo za pomoč uporabnikom svojega operaterja, da zahtevate kodo QR ali nastavite aktivacijo operaterja eSIM.

Na splošno je nastavitev kartice eSIM na vašem iPhone 15 preprost postopek, ki ga je mogoče izvesti med prvo nastavitvijo ali pozneje. Zaradi prilagodljivosti in priročnosti je eSIM dragocena funkcija za uporabnike iPhone.

Viri:

– Jason Cipriani/ZDNet

– Jason Hiner/ZDNet

– junij Wan/ZDNet