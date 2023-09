Kaj je novega z iOS 17

Apple je napovedal, da bosta težko pričakovani posodobitvi za iOS 17 in iPadOS 17 na voljo za uporabnike iPhona in iPada od 18. septembra. Nova različica iOS-a ima množico vznemirljivih funkcij, ki so jih uporabniki nestrpno čakali.

Ena od izjemnih funkcij, uvedenih v iOS 17, je »Contact Posters«. Ta funkcija omogoča uporabnikom, da prilagodijo, kako je njihov profil prikazan med interakcijo z drugimi uporabniki iPhone. Uporabniki lahko dodajo sliko in prilagodijo tipografijo, barve pisave in druge elemente, da ustvarijo edinstven kontaktni plakat.

Za zvočne in video klice FaceTime iOS 17 uvaja podporo za glasovno pošto. To pomeni, da lahko uporabniki pustijo sporočila, ko nekoga pokličejo, prejemniki pa lahko pustijo tudi svoja glasovna sporočila. Poleg tega FaceTime zdaj ponuja 3D reakcije, vključno s srčki, baloni, ognjemetom, laserskimi žarki in dežjem, kar video klicem doda zabaven in interaktiven element.

AirDrop je prejel tudi izboljšave v iOS 17. Nova funkcija »NameDrop« poenostavlja deljenje kontaktnih podatkov z drugimi uporabniki iPhona ali Apple Watch tako, da naprave približa drugo drugi. SharePlay je še en vznemirljiv dodatek, ki uporabnikom omogoča sodelovanje v skupnih dejavnostih, kot so video, glasba in igre, tako da preprosto držijo dva iPhona v bližini.

Druga pomembna funkcija v iOS 17 je »StandBy«. Ko uporabniki svoj iPhone vodoravno položijo na polnilnik, se prikaže vmesnik po meri z lahko dostopnimi pripomočki za čas, koledar, alarme in drugo. Poleg tega so pripomočki za začetni zaslon zdaj popolnoma interaktivni.

Na iPadu iPadOS 17 ponuja novo izkušnjo zaklenjenega zaslona, ​​izboljšana orodja za risanje pri uporabi Apple Pencil, podporo za zunanje spletne kamere in različne druge izboljšave.

Tako iOS 17 kot iPadOS 17 bosta na voljo za prenos 18. septembra. iOS 17 je združljiv z iPhone XR in novejšimi modeli, medtem ko iPadOS 17 zahteva iPad s čipom A10 Bionic ali novejšim.

Na splošno posodobitev za iOS 17 prinaša vrsto vznemirljivih in uporabniku prijaznih funkcij za naprave Apple, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo in zagotavljajo nove načine za personalizacijo interakcij.

