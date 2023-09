Intel razkriva Thunderbolt 5: naslednjo generacijo povezljivosti z osebnimi računalniki

Intel je napovedal Thunderbolt 5, najnovejšo iteracijo svoje kabelske tehnologije za osebni računalnik, in obljublja, da bo prinesel pomembne izboljšave v primerjavi s svojim predhodnikom. Z do trikratno pasovno širino Thunderbolt 4 Thunderbolt 5 podpira več zaslonov 8K in igralnih monitorjev, ki delujejo pri frekvenci do 540 Hz. Poleg tega ponuja 240 vatov polnilne moči.

V primerjavi s Thunderbolt 4, ki je bil izdan leta 2020 in se je zdel kot izpopolnjena različica Thunderbolta 3, predstavlja Thunderbolt 5 velik korak naprej. Izdelan na podlagi specifikacije USB4 v2, se ponaša z osnovno hitrostjo 80 Gbps in podpira izboljšane hitrosti do 120 Gbps z uporabo povečanja pasovne širine. Thunderbolt 5 zahteva tudi podporo za dvojna zaslona 6K, v nasprotju z zahtevo Thunderbolt 4 za dvojna monitorja 4K. Kar zadeva moč, Thunderbolt 5 ponuja najmanj 140 vatov polnilne moči z močnejšim načinom 240 W.

Intelov cilj s tehnologijo Thunderbolt je bil vedno zagotoviti rešitev z enim kablom za potrebe podatkov in energije. Thunderbolt 5 je korak bližje temu idealu s povečano močjo polnjenja do 240 W. To pomeni, da se lahko nekateri igralni prenosni računalniki in delovne postaje zanesejo izključno na Thunderbolt 5 tako za prenos podatkov kot za polnjenje, s čimer se odpravi potreba po ločenem napajalnem priključku in zmanjša nered po kablih.

Thunderbolt 5 prinaša tudi podporo za standarda DisplayPort 2.1 in PCI Express Gen 4, kar bo še posebej ugodno za zunanje grafične kartice in hitrejši zunanji pomnilnik. Poleg tega povečana pasovna širina Thunderbolt 5 odpira vrata za nove dodatke, kot so zunanji pospeševalci umetne inteligence.

Intel namerava leta 5 izdati dodatke in osebne računalnike Thunderbolt 2024, ki uporabnikom ponujajo izboljšano izkušnjo povezljivosti. Medtem ko bi bil natančnejši časovni razpored koristen, je razumljivo, da je Intel morda previden, da bi se izognil odvrnitvi strank od vmesnega nakupa sistemov.

Skratka, Thunderbolt 5 predstavlja pomemben napredek pri povezljivosti z osebnim računalnikom, saj ponuja povečano pasovno širino, podporo za več zaslonov 8K in igralne monitorje z višjo hitrostjo osveževanja ter izboljšane zmogljivosti polnjenja. S Thunderbolt 5 si Intel prizadeva za svojo vizijo rešitve z enim kablom za vse potrebe po podatkih in energiji.

Viri:

– Intel (brez URL-ja)

– Specifikacija USB4 (brez URL-ja)

– Specifikacija DisplayPort 2.1 (brez URL-ja)

– Specifikacija PCI Express Gen 4 (brez URL-ja)