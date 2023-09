Thunderbolt 5: Prihodnost hitre povezave

By

Nedavno najavljeni Thunderbolt 5 je revolucioniral svet prenosa podatkov in dobave energije. Z impresivno pasovno širino 120 Gbps je Thunderbolt 5 pomemben korak naprej v primerjavi s svojim predhodnikom Thunderbolt 4, ki je ponujal samo 40 Gbps. To pomeni hitrejšo in bolj brezhibno povezljivost za uporabnike.

Ena od ključnih značilnosti Thunderbolt 5 je njegova sposobnost zagotavljanja 80 Gbps v standardni konfiguraciji z uporabo dveh od štirih pasov PCIe. To podvoji hitrost Thunderbolta 4 in zagotovi učinkovitejši proces prenosa podatkov. Ko pa je potrebna višja pasovna širina, na primer za zaslone z visoko ločljivostjo, lahko Thunderbolt 5 dodeli do 40 Gbps po treh od štirih pasov, kar ima za posledico skupni prenos 120 Gbps.

Povečana pasovna širina Thunderbolt 5 odpira svet možnosti za nastavitve na več zaslonih. Uporabniki lahko zdaj uživajo v privilegiju povezovanja treh zaslonov 4K 144Hz hkrati, zagona več zaslonov 8K ali celo napajanja enega monitorja z osupljivo hitrostjo osveževanja do 540Hz. To bo nedvomno izboljšalo vizualno izkušnjo za igralce iger, ustvarjalce vsebin in strokovnjake, ki delajo z visokokakovostnimi vizualnimi elementi.

Poleg tega Thunderbolt 5 izstopa s svojo impresivno zmogljivostjo prenosa energije. Thunderbolt 240, ki ponuja do 5 W polnilne moči, omogoča napravam, da porabijo več energije prek enega kabla USB-C. To pomeni, da se lahko tudi naprave, ki požrejo energijo, kot so igralni prenosni računalniki, zdaj za polnjenje zanašajo samo na USB-C, s čimer se odpravi potreba po lastniških polnilnikih.

Pomembno je omeniti, da bo Thunderbolt 4 še naprej obstajal skupaj s Thunderbolt 5. Medtem ko bo Thunderbolt 5 poskrbel za uporabnike, ki sodelujejo pri ustvarjanju vsebin, igranju iger in sistemih delovnih postaj, bo Thunderbolt 4 ostal na voljo za tiste, ki ne potrebujejo enake ravni pasovne širine.

Za pridobitev zmogljivosti Thunderbolt 5 bodo uporabniki potrebovali diskretni čip s kodnim imenom Barlow Ridge, saj ni integriran v Intelove procesorje 14. generacije. Intel načrtuje, da bo leta 5 izdal prve stroje, opremljene s Thunderbolt 2024, kar obljublja vznemirljivo prihodnost za hitro povezljivost.

