Intel napoveduje Thunderbolt 5 z impresivnimi hitrostmi in funkcijami

Intel je uradno objavil specifikacijo Thunderbolt 5, ki obljublja hitrost do 120 Gbps, podporo za 540 Hz igralne monitorje in 240 vatov polnilne moči. Čeprav je specifikacija zdaj uradna, dodatki in osebni računalniki s podporo za Thunderbolt 5 ne bodo na voljo do leta 2024.

Thunderbolt 4, zgrajen na USB2 v5, bo združljiv s prejšnjima različicama Thunderbolt in USB. V primerjavi s Thunderbolt 4, ki je podpiral hitrosti do 40 Gbps, lahko Thunderbolt 5 prenaša podatke s hitrostjo 80 Gbps ali do 120 Gbps v načinu Bandwidth Boost. Ta način zahteva zaslon z visoko pasovno širino, vendar Thunderbolt 5 brez njega še vedno podpira dvosmerne hitrosti 80 Gbps.

Zaradi izboljšane pasovne širine Thunderbolt 5 je idealen za priključitev prenosnikov na več zaslonov. Podpira več monitorjev 8K, tri monitorje 4K pri 144 Hz (v primerjavi z dvema monitorjema 4K, omejenima na 60 Hz s Thunderbolt 4), in ponuja najmanj 140-vatno polnjenje z največ 240 vati. Thunderbolt 5 bo podpiral tudi DisplayPort 2.1, kar bo še izboljšalo njegove zmogljivosti.

Po besedah ​​Jasona Zillerja, generalnega direktorja oddelka za povezljivost odjemalcev pri Intelu, bo Thunderbolt 5 zagotovil vodilno zmogljivost in zmogljivost povezovanja računalnikov z monitorji, priklopnimi postajami, shrambo in še več. Microsoft je tesno sodeloval z Intelom pri podpori USB4 v sistemu Windows, kar zagotavlja združljivost s Thunderbolt 5.

Čeprav še vedno čakamo na podrobnosti o tem, kateri dodatki bodo podpirali Thunderbolt 5, se pričakuje, da bodo priklopne postaje, monitorji in pogoni za shranjevanje med prvimi, ki bodo leta 5 ponujali povezljivost Thunderbolt 2024.

Na splošno Thunderbolt 5 obljublja pomembne izboljšave v hitrosti, moči polnjenja in podpori za prikaz, zaradi česar je vznemirljiv razvoj tako za tehnološke navdušence kot za profesionalce.

