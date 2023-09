Intel razkriva Thunderbolt 5: višje hitrosti in izboljšana izkušnja zaslona

Intel je uradno objavil podrobnosti o prihajajočem kablu Thunderbolt 5, ki bo predvidoma predstavljen leta 2024. Najbolj opazna značilnost Thunderbolt 5 je njegova zmožnost prenosa podatkov s hitrostjo do 120 gigabitov na sekundo (Gbps), hkrati pa sprejema podatke s hitrostjo do 40 Gbps. Ta nova funkcija, imenovana Bandwidth Boost, se aktivira, ko je zaslon z visoko pasovno širino povezan z vrati Thunderbolt.

V primerjavi s svojim predhodnikom, Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 ponuja dvakrat večjo hitrost s privzetim načinom 80 Gbps v obe smeri. Poleg hitrejšega prenosa podatkov Thunderbolt 5 podpira tudi dvojna monitorja 6K, medtem ko Thunderbolt 4 podpira le dvojna monitorja 4K.

Thunderbolt 5 bo združljiv s prejšnjimi različicami Thunderbolta in temelji na več specifikacijah, vključno z USB-IF USB4 različice 2.0, VESA DisplayPort 2.1 in PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Eden od ključnih napredkov v Thunderbolt 5 je njegova uporaba signalne tehnologije pulzno-amplitudne modulacije-3 (PAM-3), ki omogoča višje takte in izboljša splošno zmogljivost. Thunderbolt 5 je zasnovan tudi za dinamično upravljanje pasovne širine zaslona, ​​pri čemer optimizira dodelitev pasovne širine glede na zahteve posameznih zaslonov.

Intel pričakuje, da bosta Thunderbolt 4 in Thunderbolt 5 sobivala nekaj let, pri čemer bodo običajni uporabniki sprejeli Thunderbolt 4, ustvarjalci in igralci iger pa bodo zgodnji uporabniki Thunderbolt 5. Ustvarjalci bodo imeli koristi od povečanih hitrosti Thunderbolt 5 in izboljšanih zmogljivosti zaslona, ​​kar jim bo omogočilo delo z višjimi ločljivosti in več monitorjev.

Na splošno Thunderbolt 5 obljublja večje hitrosti, izboljšano zmogljivost in vrhunsko izkušnjo prikaza. Ko bo izdan leta 2024, bo revolucioniral povezljivost v industriji osebnih računalnikov in dodatne opreme.

