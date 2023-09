Društvo Heart Rhythm Society se pripravlja na drugi letni dogodek HRX v Seattlu

Društvo Heart Rhythm Society (HRS) se pripravlja na svoj drugi letni dogodek HRX, globalno zdravstveno in tehnološko konferenco, ki združuje strokovnjake iz zdravstvene in tehnološke industrije. Namen konference je izzvati status quo in preoblikovati oskrbo bolnikov z inovacijami in sodelovanjem.

HRX 2023 bo potekal od 21. do 23. septembra 2023 v novem kongresnem centru Summit v Seattlu. Edinstvena enoprostorska postavitev prizorišča je zasnovana tako, da poveča angažiranost in spodbuja ustvarjalnost ter sodelovanje med udeleženci.

Konferenca bo vsebovala različne programe, osredotočene na digitalno zdravje srca in ožilja. Seje bodo vključevale razprave, osredotočene na rešitve, in predstavitve o temah, kot so nastajajoči virtualni modeli oskrbe, vpliv digitalne tehnologije na neenakosti v zdravju in perspektive digitalnega financiranja zdravstva.

Poleg tega bo HRX AbstracX, ki ga poganja Cardiovascular Digital Health Journal, predstavil 15 izbranih inovatorjev, ki bodo svoje delo predstavili v 10-minutnih ustnih predstavitvah. Na konferenci bo potekalo tudi tekmovanje v pitchih, kjer se bo pet izbranih ekip potegovalo za denarne nagrade financerjev.

Izvršna koproducenta dr. Sana M. Al-Khatib in dr. Jagmeet P. Singh sta izrazila navdušenje nad prihajajočo konferenco in njenim potencialom za ustvarjanje sodelovanja in napredek tehnoloških pristopov k oskrbi bolnikov. Verjamejo, da je prihodnost zdravstva v virtualnih, digitalnih in najsodobnejših tehnologijah.

Društvo Heart Rhythm Society je namenjeno spodbujanju izobraževanja in zagovarjanju strokovnjakov in bolnikov s srčnimi aritmijami, s poudarkom na napredku na področju elektrofiziologije.

Za več informacij o HRX 2023 obiščite uradno spletno stran.

